Падение стоимости Биткоина стоило криптовалютным миллиардерам потери 15.5 миллиарда долларов
Уже несколько лет аналитики фиксируют необычное явление. Так, абсолютно из ниоткуда появилось множество очень богатых людей, которые скупают старые картриджи с играми, NFT токены и другие виртуальные ценности. По сути, раньше никому и в голову не приходило продать цифровой код за несколько миллионов долларов, а сегодня за подобными товарами стоит очередь. Единственным логичным объяснением стали криптовалюты. Есть множество людей, которые владели десятками и даже сотнями Биткоинов. В какой-то момент все они проснулись богатыми, составляя сегодня многочисленную группу миллиардеров.
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Поскольку аналитические агентства оценивают только наиболее богатых представителей бизнеса криптовалют, то оценить все последствия влияния цифровых денег на рынок не представляется возможным, но это не значит, что не стоит пытаться. Итак, команда РБК-Крипто как следует изучила данные Forbes и пришла к весьма интересным выводам относительно капиталов крупнейших криптомиллиардеров. Результаты соответствуют положению указанных ниже товарищей на начало мая и текущий момент.
Хуже всего обстоят дела у главы крупной консалтинговой компании Alameda Research и по совместительству основателя криптобиржи FTX. На 10 мая Сэм Бэнкман-Фрид владел 16.7 миллиардами долларов, в то время как сегодня на его счету скромные 9.5 миллиарда. Это значит, что он потерял 8.4 миллиарда. Знаменитые братья криптоинвесторы братья Уинклвоссы, которые уже много лет инвестируют в криптовалюты, потеряли всего 1.1 миллиарда долларов. Сегодня их состояние оценивается в 2.7 миллиарда, что довольно неплохо на фоне такого резкого падения Биткоина. По несколько миллиардов лишились Джед Маккалеб и Крис Ларсен. Дел в том, что большая часть их активов находилась в Ripple (XRP). Увы, альткоин штормит, что вызывает опасения инвесторов и отток реальных денег. Погрустить вместе с ребятами из РБК-Крипто можно по данной ссылке.
Стоит понимать, что все эти деньги – следствие резкого роста крипторынка в январе 2021 года. До этого большинство из этих ребят даже не числились миллиардерами, а значит не всё так плохо. На самом деле никто из них не планирует избавляться от своих активов. Мало того, все они прекрасно себя чувствуют, ведь оценка активов никак не повлияла на их покупательную способность. В конце концов, в нашем мире есть мало вещей, которые невозможно купить на миллиард долларов. Кстати, согласно подсчётам РБК-Крипто, общая сумма потерь указанных выше лиц составила немалы 15.5 миллиарда долларов.
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