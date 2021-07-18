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В начале текущего года NVIDIA объявила о возвращении серии видеокарт серии CMP. Это устройства, предназначенные для майнинга криптовалют. Они лишены видеовыхода, а значит не могут использоваться на компьютерах обычных геймеров. На самом деле при небольшом усердии такую карту можно задействовать в качестве основной для игр, но большинство пользователей не обладают достаточным количеством знаний, позволяющих им провернуть даже столь простой фокус. Это значит, что видеокарты будут переходить от одних майнеров к другим, что гарантирует безопасность на игровом рынке.

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В первом квартале доход NVIDIA от продажи подобной продукции составил скромные 155 миллионов долларов. Что же, второй квартал доказал, что майнеры охотно берут специализированные графические чипы. По итогам второго квартала можно констатировать получение 400 миллионов долларов, но, как сообщается, это только начало. Аналитики предполагают, что по итогам 2021 года NVIDIA сделает гигантский рывок, отгрузив фермерам специализированных видеокарт на 1.5 миллиарда долларов. Это внушительная цифра, поскольку обычно компания зарабатывает около 5 миллиардов в квартал. Это консолидированный доход от игровых видеокарт, рабочих станций для обработки данных и облачных вычислений и другой продукции. Таким образом только майнеры обеспечат NVIDIA дополнительные 400 миллионов долларов в квартал.

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Аналитики предполагают, что в следующем году доходы от продажи майнерской продукции будут расти. Если в ближайшем будущем не случится резкого падения криптовалют, то уже через несколько лет новое направление бизнеса может приносить до 5 миллиардов долларов в год. Одновременно с этим растёт и оценка общей прибыльности компании. Так, согласно мнению некоторых аналитиков, ожидаемый прогноз доходности по итогам 2021 года составит 25 миллиардов долларов. Однако расширяющийся спрос на графические чипы может позволить заработать рекордные 28 миллиардов. Если это случится, то уже в 2022 NVIDIA сможет впервые в истории перевалить за 30 миллиардов годичной прибыли, что отправит акции в новое космическое путешествие.

Поскольку большая часть прогнозов основана на майнинге и всё расширяющемся спросе на фоне интереса фермеров к обычным видеокартам, то любые резкие падения здесь отразятся на доходности NVIDIA и стоимости акций компании. Важно учитывать, что уже к концу 2021 года Эфир может перестать быть прибыльным. Возможно, аналитики верят в способность майнеров уйти на другие криптовалюты, но пока об этом слишком рано говорить.