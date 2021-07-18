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Чем заниматься популярному блогеру и по совместительству овекрлокеру во времена, когда этим самым оверклокингом никто не интересуется? Знаменитый Der8auer подрядился в обычные ремонтники местного сервиса, где столкнулся с безнадёжным пациентом. Компьютер пострадал в огне, а значит у него уже не было шансов на восстановление. К счастью, это не относилось к его отдельным частям, некоторые из которых оказались жизнеспособны.

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На самом деле Der8auer поучаствовал в программе «Kill my case» немецкого магазина Caseking, который купил поджаренный компьютер. Визуально всё было просто ужасно: система жидкостного охлаждения для процессора превратилась в расплавленный кусок пластика, а вытяжной кулер жалобно стекал на видеокарту. Провода обуглились, а блок питания больше напоминал шашлычницу. Внутри находился процессор Ryzen 7 2700X. После вскрытия он оказался цел, а значит немалую часть вложений уже удалось вернуть. Материнская плата, блок питания и вообще все комплектующие пострадали настолько сильно, что вернуть их к жизни оказалось нереально. Единственным кандидатом, который подавал еле заметные признаки жизни, была видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER производства MSI.

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Кулер и механические части пришлось выкинуть. Сама плата подверглась тщательной очистке при помощи воды и специального раствора. После были отмыты от нагара конденсаторы, а каждые элемент проверен с помощью вольтметра. Как оказалось, предназначенная для сверхвысоких температур карта без проблем выжила в огне. Der8auer приладил к чипу систему жидкостного охлаждения и с первой же попытки запустил систему.

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Поскольку реанимировать удалось только процессор и видеокарту, говорить о восстановлении компьютера не приходится. Однако, когда в разгаре полупроводниковый кризис, восстановленная малой кровью видеокарта может стать настоящим подарком судьбы. Der8auer предположил, что в данном случае положение спасла эффективная система охлаждения с тремя кулерами. Именно она защитила чип и ключевые компоненты от огня. Кроме того, внутри располагается множество теплопроводящих элементов. В конце концов пожар бушевал не настолько долго. Возможно, владельцу удалось потушить возгорание, что и привело к выживанию столь дорогого компонента системы. Больше информации можно получить на видео ниже.



