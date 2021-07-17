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Первое упоминание Ethereum датируется 2013 годом. Именно тогда Виталик Бутерин описал его основные характеристики и схему работы. Информация появилась в журнале Bitcoin Magazine (основанного самим Виталиком) и тут же привлекла внимание гигантов IT-сектора. Спустя полтора года разработок стартовал публичный майнинг Эфира. Стоит отметить, что в одиночку такие проекты не поднимают, поэтому Виталику пришлось собрать команду единомышленников, а также спонсоров. Ясно, что ни те, ни другие не будут работать бесплатно, поэтому неизвестное количество людей получило более 60 миллионов Эфира в первую же секунду существования криптовалюты. К слову, на данный момент всего (вместе с первыми 60 миллионами) добыто 116.7 миллионов монет. Если отталкиваться от публичных данных, то на сегодня стоимость всего этого богатства чуть меньше 219 миллиардов долларов. Это также означает, что больше 110 миллиардов принадлежат отцам-основателям.

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Почитать больше на эту тему можно на профильных ресурсах. Вся информация там доступна в открытом виде, а разработчики ничего не прячут. К слову, сам Виталик хоть и не бедный парень, но получил чуть больше 1 миллиона монеток из всех сгенерированных на первом этапе. Сегодня любая криптовалюта, владельцы которой забирают себе столько виртуальных денег (пусть ничем и не обеспеченных), автоматически считаются мошеннической. Судя по всему, первопроходцем быть хорошо. Но сегодня не об этом, как сообщается, один из тех, кто был с Виталиком с самого начала, решил покинуть лодку и уйти в свободное плаванье.

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Энтони Ди Иорио не только участвовал в разработке Ethereum, но на каком-то этапе основал собственную компанию Decentral, занимающуюся специализированным ПО в сфере блокчейна. Спустя годы Энтони заявил, что устал быть криптопарнем. Он хочет посвятить себя более спокойным проектам, ну а сейчас просто не чувствует свои инвестиции в безопасности. Неясно, что имел в виду Энтони. Может быть, он ожидает масштабного падения Эфира и таким образом пытается спасти свои активы? Энтони Ди Иорио уверяет, что хочет приносить миру реальную пользу. По его словам, криптовалюты не входят в число текущих приоритетов того, что нужно миру здесь и сейчас. Он также не исключил использования цифровых денег, но только тогда, когда это будет действительно оправдано.

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На сладкое предлагаем вам посмотреть уникальное видео, доказывающее, что Виталик Бутерин способен майнить Эфир без доступа к видеокартам и сложному оборудованию.