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Сегодня добыча Chia Coin выглядит крайне сомнительным предприятием, а вложения в дорогостоящее железо могут вообще не окупиться. Несмотря на это есть люди, уверенные, что покупка пары десятков накопителей – это инвестиция в будущее, а криптовалюта рано или поздно поднимется в цене. В данном случае мы не будем с ними спорить, поскольку производители жёстких дисков и твердотельных накопителей не устают выпускать специализированные устройства для хранения и добычи Chia. На этот раз громко заявить о себе решила PNY.

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Семейство SSD LX рождено с одной целью: фармить Chia Coin. Никто не запрещает вам использовать LX3030 объёмом 2 Тб для хранения данных, но в таком случае вы получите просто дорогой накопитель, с посредственной скоростью. Давайте к примерам: LX3030 получит показатель TBW (количество перезаписываемых Тб) на уровне 27 000. Скорость чтения составит 3200 Мб\с, а записи 2400 Мб/с. Указанные выше LX3030 объёмом 2 Тб сможет похвастать выносливостью в 54 000 TBW и точно такой же скоростью чтения/записи.

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Обычно для построения графиков в промышленных масштабах используются скоростные твердотельные накопители. Они занимаются быстрым построением участков Chia, которые после этого перебрасываются на ёмкие жёсткие диски. К сожалению, после нескольких недель интенсивной работы даже самые продвинутые накопители выходят из строя, поскольку их ресурс быстро подходит к концу. Новые накопители PNY обеспечат долгие месяцы постоянного построения графиков Chia. Поскольку производитель не указал стоимость новых SSD, нам приходится только гадать об их реальной цене. Что любопытно, PNY уже начала отгрузку новой серии LX, а значит закупки ведёт один из крупных фермеров, который продолжает наращивать мощности для добычи Chia Coin.

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Отдельно указывается, что внутри находится самый современный контроллер Phison, получивший ряд улучшений благодаря технологии LifeXtension. Она была создана группой производителей с одной целью: фарминг Chia. SSD не предназначены для длительного майнинга, поскольку для этого идеально подходят жёсткие диски, а вот записать как можно больше графиков за короткое время – это LX3030. Технология LifeXtension основана на сжатии и поддерживает два режима: XPlot, увеличивающий выносливость в 3 раза, а также XPlot Pro – повышающей выносливость в 18 раз. Подробности работы технологии не указываются, но представители PNY уверяют, что майнеры не останутся равнодушны к внушительным показателям новой серии.