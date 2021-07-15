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Когда Сатоши Накамото мечтал о господстве Биткоина, он был уверен, что все, у кого есть компьютер, смогут добывать криптовалюту не отходя от стола. Какое-то время так и было. Для майнинга подходило любое железо, а монеты сыпались десятками и даже сотнями в один кошелёк. Время шло, сложность добычи перешла на новый уровень, а в итоге сегодня майнинг Биткоина осуществляется только на специализированных устройствах ASIC. Мечты остались мечтами, а большие объёмы криптовалюты чудесным образом оказались в руках единиц, которых принято называть Китами. Эти ребята рулят рынком, получая миллионы долларов прибыли.

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На самом деле есть люди, которым просто нравятся эксперименты. Многие из них пытались добывать Биткоин на игровых приставках, калькуляторах и многом другом, но всегда найдутся те, кто сумеет нас удивить. Начнём с компьютера на космическом корабле «Аполлон». В 2019 году программист Кен Ширифф раздобыл управляющий блок, аналогичный тому, который принимал участие в лунной миссии в 60-х годах. Результат оказался удручающим: всего 1 хеш в 5 секунд, что в 71 квинтиллион раз меньше общего хешрейта всей сети. Ясно, что таким способом невозможно ничего добыть (теоретически, один блок можно получить в миллиард раз дольше, того времени, который прошёл после Большого взрыва), но попытка вошла в историю.

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После эксперимента со старым компьютером, Кен решил не останавливаться на достигнутом. Так, он начал решать сложные математические задачи на бумаге, а после вносил их в блокчейн. Как оказалось, этот способ куда медленнее предыдущего, ведь его производительность была равна 0.67 хеша в сутки. Считать время получения блока бесполезно, но способ тоже запомнился любителям рекордов.

Исследователь по имени Макс Дуви решил добывать Monero при помощи собственного дыхания. Он приспособил спиртомер к компьютеру на базе Raspberry Pi и создал алгоритм, позволяющий генерировать монетки за счёт своего пропитанного алкоголем дыхания. Неясно, сколько времени Максу пришлось так дышать (сколько выпить, тоже тайна), но его доход составил немыслимые 4 цента.

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А вообще, майнеры идут на самые странные и, порой, решительные поступки. Так, в Иране уже какое-то время действует запрет на добычу криптовалют. В данном случае приходится только прятаться. Но если уж прятаться, то у всех на виду. Согласно иранским законам, в местных мечетях полностью бесплатное электричество. Что же, в последнее время там стали находить фермы, которые решили воспользоваться щедростью властей.