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Признайтесь честно, кто из вас ждал выхода нового поколения видеокарт NVIDIA и AMD? Судя по многочисленным комментариям под различными материалами, таковых огромное множество. Спустя год после начала затяжного ожидания можно смело заявить, что стратегия была проигрышной. Любителям подождать можно только посочувствовать, ведь вместо того, чтобы заплатить 350 долларов за GeForce RTX 2060 (абсолютно случайный пример), сегодня им приходится выбирать: или брать такую карту за 700 долларов, или ждать ещё. Что же, если в начале 2020 года вы брезгливо отворачивались от Radeon RX 580, то сегодня самое время вновь обратить на неё внимание. Стоит понимать, что с высокой долей вероятности это будет видеокарта с майнинговой фермы, но в данном случае каждый решает самостоятельно.

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Поскольку все новые видеокарты жутко дорогие, а на вторичном рынке GeForce RTX 3000-й серии стоят лишь слегка дороже, самое время оценить целесообразность покупки старой карточки на вторичке. Сделать выводы нам помогут ребята с канала Benchmark. Они взяли Radeon RX 580 и GeForce GTX 1660 SUPER, протестировав их в ряде новых игр. Поскольку мы имеем дело с довольно старыми видеокартами, в качестве игрового разрешения было выбрано 1080р. Графические настройки подбирались индивидуально (всё есть на видео), а результаты представлены в таблице ниже.

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Как видите, обе видеокарты отлично справляются со своими задачами. Вам гарантированы стабильные 60 кадров в секунду в большинстве новых игр даже на Radeon RX 580, а все заикания решаются небольшой коррекцией настроек. Увы, купить и забыть о настройках не получится, ведь за такое сегодня придётся выложить от 100 000 рублей, но это не значит, что ориентироваться на уходящих бойцов не стоит. Здесь всё решает именно ваш материальный статус. Вообще, судя по некоторым материалам на нашем сайте, у некоторых нет даже денег на калькулятор, поэтому для них любая сумма окажется большой. Однако, для работающего человека, который изголодался за нормальными играми и откровенно устал от ретро, вариант с вторичным рынком может оказаться единственным выходом.

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Если вы сегодня стоите перед дилеммой, то мы бы посоветовали остановиться на Radeon RX 580. В данном случае вас ждёт 8 Гб видеопамяти, что может позитивно сказаться на потенциале видеокарты через год. Кроме того, GeForce GTX 1660 SUPER дороже за счёт того, что она просто новее. Найти рабочую Radeon RX 580 дешевле 30 тысяч вам не удастся. Ещё раз отметим, что за эту сумму год назад можно было рассчитывать на GeForce RTX 2060, но момент упущен, поэтому ждунам остаётся только ностальгировать по старым временам. Что до GeForce GTX 1660 SUPER, то цены на вторичном рынке на неё стартуют с 35 тысяч рублей, но на самом деле вам придётся отдать около 40, поскольку большинство дешёвых вариантов выглядят откровенно плохо.





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