Patriot без предупреждения ухудшила некоторые характеристики флагманского SSD Viper VPN100
Мечта любого производителя – выпускать продукцию с минимальными вложениями и максимальной маржой. Особенно приятно заменить пару деталей в самых дорогостоящих товарах, но не сообщить об этом потенциальному покупателю. В конце концов, зачем вообще кому-то знать о таких мелочах, вдруг этот потенциальный покупатель будет расставаться, или и того хуже: злиться и подавать в суд. Что же, всё тайное рано или поздно становится явным. Как сообщается, флагманский твердотельный накопитель Patriot Viper VPN100 имеет несколько неприятных сюрпризов.
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Обратите внимание на показатель DRAM Size в таблице ниже. Перед нами два контроллера: Phison E12, который ранее устанавливался на твердотельные накопители Patriot, а также Phison E12S, который сегодня активно ставится в новые изделия. Как видите, разница между первым и вторым контроллером существенна за счёт уменьшенного количества памяти DRAM. Удивительно, но Patriot заявляет о полной идентичности обеих SSD. Якобы снижение отдельных показателей никак не повлияло на производительность Viper VPN100. Вот только с этим несогласны эксперты. Согласно официальным данным, первое поколение накопителей объёмом 2 Тб имело показатель выносливости 3115 Тб, в то время как новый контроллер Phison E12S способен обеспечить до 900 Тб.
Попытки связаться с Patriot уже предпринимаются, а подобные странности вызывают массу вопросов. Главная проблема здесь состоит в том, что производитель никак не маркирует свой товар, а значит даже продвинутые покупатели не могут отличить один от другого без использования специализированного ПО. Patriot поспешила прокомментировать подобную ситуацию. Производитель ссылается на проблемы с поставками, якобы контроллеров Phison E12 просто нет в достаточном количестве, поскольку на дворе дефицит полупроводников. Patriot заявляет, что снижение некоторых показателей никак не повлияло на качество конечного продукта. Якобы, новый контроллер производится по более совершенному техпроцессу, что и стало решающим в выборе эффективной замены.
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Сообщается, что в самое ближайшее время Patriot выложит на сайт публичную информацию на эту тему, что позволит разобраться обычному пользователю в перипетиях и сложностях установленных в том или ином продукте контроллеров. Теперь спецификации станут понятнее, а скрывать от потенциального покупателя ничего не будут. Отдельно указывается, что Patriot намеревается решить все проблемы в серии Viper третьего поколения, которая поступит в продажу уже в четвёртом квартале 2021 года. Возможно, если вы планировали купить SSD производства Patriot, то есть смысл подождать пару месяцев.
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