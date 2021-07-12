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Полупроводниковый кризис толкает производителей на самые странные поступки, которых никто из них не совершал бы в обычное время. Представьте себе, что где-то на складах партнёра NVIDIA лежат 20 тысяч графических чипов для видеокарты GeForce GT 1030 или куда более старой GeForce GT 730. Непроданные несколько лет GPU стоят небольших денег и давно были списаны со счетов. Компания считает это ожидаемой потерей и не особенно переживает, ведь пару десятков новых видеокарт могут с лихвой окупить старый хлам. Дефицит видеокарт в 2021 году заставил производителей разморозить старые склады с графическими чипами. Судя по всему, AMD решила последовать примеру коллег.

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Ранее в сети неоднократно появлялся странный комплект на базе чипа 4700S. Эксперты безошибочно определили в нём часть игровой приставки Playstation 5, но доказательств этого факта не было. В конце июня первые сборки на основе 4700S появились в продаже. С высокой долей вероятности можем сказать, что европейский покупатель не увидит ничего подобного, поскольку системные блоки продаются в Южной Азии. Но это не значит, что комплект не вызывает интереса.

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Так, он построен на базе 7-нм процессора AMD и создан на архитектуре Zen 2. Это 8-ядерник с 16-ю потоками с 16 Гб высокопроизводительной памяти GDDR6. В данном случае неясно, насколько она быстрее традиционной DDR4, поскольку это ещё только предстоит узнать в ходе тестов. А вот встроенный графический чип полностью отключён. Эксперты полагают, что перед нами обычный брак, а плата просто не соответствует минимальным требованиям для Playstation 5. Именно поэтому блоки GPU были заблокированы, а тактовая частота процессоры пересмотрена.

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Обычно AMD не даёт комментариев на эту тему, но на этот раз представители компании дали пояснение. По их словам, они ожидают массовое появление подобных комплектов, а партнёры уже заявили около 80 различных конфигураций ПК на основе 4700S. Что до принадлежности к Playstation 5, то AMD темнит, не желая раскрывать все карты. Ясно, что производитель пытается выжать всё возможное с рынка, пользуясь наличием высокого спроса на ПК во время мировой пандемии. Уже сегодня азиатские ритейлеры предлагают комплекты на базе 4700S по цене от 320 долларов. Таким образом за 8-ядерный процессор, материнскую плату и ОЗУ, блоком питания, корпусом и накопителем просят очень даже щадящую сумму. Более дорогие сборки обходятся до 700 долларов. Здесь производители могут экспериментировать с набором комплектующих самостоятельно.