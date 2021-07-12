Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время в сети стало всё меньше информации на тему новых обновлений Xiaomi. Складывается такое ощущение, что китайская компания отправила всех работников в отпуска, поскольку мы уже даже забыли, как выглядит новая прошивка MIUI 12.5 в русском варианте. Ещё месяц назад данная версия вышла не несколько флагманов, на чём пока рассылка оказалась завершена. Если так пойдёт и дальше, то нам придётся ждать обновлений до середины осени.

реклама

Пока данные обрывочны, мы предлагаем нашим читателям ознакомиться со списком всех смартфонов, которые уже получали одну их стабильных бета-версий новой прошивки. Если вы раньше терялись по этому поводу в догадках, то сегодня можете узнать, присутствует ли ваш телефон в перечне. Кроме того, большинство указанных ниже аппаратов можно обновить уже сегодня. Перед вами полностью официальные версии. Они построены на закрытых стабилках, распространяемых по инсайдерским каналам. Поскольку за последнее время тестеры выявили большую часть ошибок, ничего кардинально нового в финальной MIUI 12.5 вы не увидите.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Всего представлено 52 смартфона. Это вместе с клонами, которыми так любит наполнять мировой рынок Xiaomi. Стоит понимать, что абсолютно все они построены на базе Android 11. Что любопытно, раньше предполагалось, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат предыдущую версию операционной системы. Сейчас же было решено выпустить более новую ОС и для них. Мы советуем вам подходить к процессу скачки ответственно. Не делайте того, о чём не знаете или слышали отдалённо. По большинству из перечисленных телефонов есть инструкции, ну а ссылки вы найдёте в данном материале.

Redmi 9 Power Mi 10i Redmi K30 5G Mi 11 Ultra Redmi 9T Redmi K30S Mi 9T Pro Redmi Note 9 4G [China] Redmi K20 Pro Redmi K40 Pro POCO M3 Pro 5G Redmi K30 Ultra Mi 10 Pro Redmi K30 Pro Redmi Note 8 Pro Redmi 10X 5G Redmi K40 Gaming Mi 10T Redmi K30i 5G Mi 10 Ultra Mi 9 Mi 10 Lite Zoom Redmi Note 10 5G Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 10 Pro (China) Redmi Note 9 5G [China] Mi CC9 Meitu Edition Mi Note 10 POCO X2 Mi CC9 POCO F2 Pro Mi MIX Fold Redmi K30 4G Mi 11X Mi 11 Lite 5G Mi 9 Pro 5G Mi 10T Lite Redmi K20 Mi 9 Lite Mi 9 SE Redmi Note 8 Redmi 10X Pro Mi 9T Mi 10S Mi CC9 Pro POCO F3 GT Mi 10 Redmi Note 9T Mi 11 Redmi K40 Mi 10 Youth Edition POCO F3