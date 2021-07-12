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Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12.5 на Android 11 на 52 актуальных смартфона

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В последнее время в сети стало всё меньше информации на тему новых обновлений Xiaomi. Складывается такое ощущение, что китайская компания отправила всех работников в отпуска, поскольку мы уже даже забыли, как выглядит новая прошивка MIUI 12.5 в русском варианте. Ещё месяц назад данная версия вышла не несколько флагманов, на чём пока рассылка оказалась завершена. Если так пойдёт и дальше, то нам придётся ждать обновлений до середины осени.

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Пока данные обрывочны, мы предлагаем нашим читателям ознакомиться со списком всех смартфонов, которые уже получали одну их стабильных бета-версий новой прошивки. Если вы раньше терялись по этому поводу в догадках, то сегодня можете узнать, присутствует ли ваш телефон в перечне. Кроме того, большинство указанных ниже аппаратов можно обновить уже сегодня. Перед вами полностью официальные версии. Они построены на закрытых стабилках, распространяемых по инсайдерским каналам. Поскольку за последнее время тестеры выявили большую часть ошибок, ничего кардинально нового в финальной MIUI 12.5 вы не увидите.

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Всего представлено 52 смартфона. Это вместе с клонами, которыми так любит наполнять мировой рынок Xiaomi. Стоит понимать, что абсолютно все они построены на базе Android 11. Что любопытно, раньше предполагалось, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат предыдущую версию операционной системы. Сейчас же было решено выпустить более новую ОС и для них. Мы советуем вам подходить к процессу скачки ответственно. Не делайте того, о чём не знаете или слышали отдалённо. По большинству из перечисленных телефонов есть инструкции, ну а ссылки вы найдёте в данном материале.

  1. Redmi 9 Power
  2. Mi 10i
  3. Redmi K30 5G
  4. Mi 11 Ultra
  5. Redmi 9T
  6. Redmi K30S
  7. Mi 9T Pro
  8. Redmi Note 9 4G [China]
  9. Redmi K20 Pro
  10. Redmi K40 Pro
  11. POCO M3 Pro 5G
  12. Redmi K30 Ultra
  13. Mi 10 Pro
  14. Redmi K30 Pro
  15. Redmi Note 8 Pro
  16. Redmi 10X 5G
  17. Redmi K40 Gaming
  18. Mi 10T
  19. Redmi K30i 5G
  20. Mi 10 Ultra
  21. Mi 9
  22. Mi 10 Lite Zoom
  23. Redmi Note 10 5G
  24. Redmi Note 9 Pro 5G
  25. Redmi Note 10 Pro (China)
  26. Redmi Note 9 5G [China]
  27. Mi CC9 Meitu Edition
  28. Mi Note 10
  29. POCO X2
  30. Mi CC9
  31. POCO F2 Pro
  32. Mi MIX Fold
  33. Redmi K30 4G
  34. Mi 11X
  35. Mi 11 Lite 5G
  36. Mi 9 Pro 5G
  37. Mi 10T Lite
  38. Redmi K20
  39. Mi 9 Lite
  40. Mi 9 SE
  41. Redmi Note 8
  42. Redmi 10X Pro
  43. Mi 9T
  44. Mi 10S
  45. Mi CC9 Pro
  46. POCO F3 GT
  47. Mi 10
  48. Redmi Note 9T
  49. Mi 11
  50. Redmi K40
  51. Mi 10 Youth Edition
  52. POCO F3
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