Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12.5 на Android 11 на 52 актуальных смартфона
В последнее время в сети стало всё меньше информации на тему новых обновлений Xiaomi. Складывается такое ощущение, что китайская компания отправила всех работников в отпуска, поскольку мы уже даже забыли, как выглядит новая прошивка MIUI 12.5 в русском варианте. Ещё месяц назад данная версия вышла не несколько флагманов, на чём пока рассылка оказалась завершена. Если так пойдёт и дальше, то нам придётся ждать обновлений до середины осени.
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Пока данные обрывочны, мы предлагаем нашим читателям ознакомиться со списком всех смартфонов, которые уже получали одну их стабильных бета-версий новой прошивки. Если вы раньше терялись по этому поводу в догадках, то сегодня можете узнать, присутствует ли ваш телефон в перечне. Кроме того, большинство указанных ниже аппаратов можно обновить уже сегодня. Перед вами полностью официальные версии. Они построены на закрытых стабилках, распространяемых по инсайдерским каналам. Поскольку за последнее время тестеры выявили большую часть ошибок, ничего кардинально нового в финальной MIUI 12.5 вы не увидите.
Всего представлено 52 смартфона. Это вместе с клонами, которыми так любит наполнять мировой рынок Xiaomi. Стоит понимать, что абсолютно все они построены на базе Android 11. Что любопытно, раньше предполагалось, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат предыдущую версию операционной системы. Сейчас же было решено выпустить более новую ОС и для них. Мы советуем вам подходить к процессу скачки ответственно. Не делайте того, о чём не знаете или слышали отдалённо. По большинству из перечисленных телефонов есть инструкции, ну а ссылки вы найдёте в данном материале.
- Redmi 9 Power
- Mi 10i
- Redmi K30 5G
- Mi 11 Ultra
- Redmi 9T
- Redmi K30S
- Mi 9T Pro
- Redmi Note 9 4G [China]
- Redmi K20 Pro
- Redmi K40 Pro
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi K30 Ultra
- Mi 10 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi K40 Gaming
- Mi 10T
- Redmi K30i 5G
- Mi 10 Ultra
- Mi 9
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 Pro (China)
- Redmi Note 9 5G [China]
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi Note 10
- POCO X2
- Mi CC9
- POCO F2 Pro
- Mi MIX Fold
- Redmi K30 4G
- Mi 11X
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 10T Lite
- Redmi K20
- Mi 9 Lite
- Mi 9 SE
- Redmi Note 8
- Redmi 10X Pro
- Mi 9T
- Mi 10S
- Mi CC9 Pro
- POCO F3 GT
- Mi 10
- Redmi Note 9T
- Mi 11
- Redmi K40
- Mi 10 Youth Edition
- POCO F3
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