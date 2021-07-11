Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Одна из проблем криптовалют, которая вызывает больше всего вопросов среди инвесторов – это чрезвычайно высокий уровень волатильности. Проще говоря, ещё вчера Биткоин мог торговаться на отметке 38 000 долларов за одну монетку, а сегодня – подешеветь на 5000 долларов из-за безобидного твита Илона Маска. Очевидно, что кто-то на подобных прыжках делает большие деньги, но серьёзные финансисты смотрят на такое с недоверием. Поскольку многие из представителей финансовой элиты делятся своими опасениями с чиновниками, появляются законодательные акты, призванные ограничить действие криптовалют в отдельно взятой стране.

реклама

Пожалуй, одной из групп, кто себя во всё этом чествует как рыбы в воде, являются аналитики. Они постоянно радуют нас прогнозами. Сегодня мы проследим высказывания главы крупного инвестиционного фонда Guggenheim Partners Скотта Майнерда.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

400 000 долларов за 1 Биткоин. Именно столько должна была бы стоить первая криптовалюта к концу текущего года по мнению господина Майнерда. Что любопытно, Скотт призвал вывести часть прибыли в фиатные деньги. Этот шаг позволит диверсифицировать финансовые риски. Прогноз был дан в декабре 2020. Уже в феврале он передумал, уверяя нас в том, что к началу 2022 году Биткоин будет торговаться на отметке в 600 000 долларов. Кто больше?

В конце апреля Скотт Майнерд внезапно заговорил о приближающейся коррекции. По его мнению, уже вскоре криптовалюта должна обвалиться до 20 000 долларов за монетку. Буквально через пару недель (в мае) господин Майнерд совершенно неожиданно сменил тон и почему-то начал называть Биткоин цифровым пузырём, который не только вскоре обвалится, но и вызовет финансовый кризис.

реклама

Что же, пару дней назад Скотт Майнерд давал интервью CNBC, где снова прошёлся по Биткоину. По его мнению, впереди сильнейшая коррекция до 10 000 долларов, а значит любые инвестиции в криптовалюту стоит делать с полным осознанием грядущей катастрофы.

И как после этого верить скользким аналитикам? В данном случае можно сказать, что это тот самый момент, когда эксперт не владеет никакими экспертными навыками, являясь обычным шарлатаном. Шутка ли, за 6 месяцев он только на публике дал ряд прямо противоположных прогнозов, где Биткоин может как подорожать до 600 000 долларов, так и упасть до 10 000. Получается, что при любом исходе он может выйти из тени и напомнить о своей прозорливости.