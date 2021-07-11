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В ближайшие месяцы Биткоин может упасть до $10 000 – глава инвестиционного фонда Скотт Майнерд

Прогнозы главы инвестиционного фонда Guggenheim Partners
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Одна из проблем криптовалют, которая вызывает больше всего вопросов среди инвесторов – это чрезвычайно высокий уровень волатильности. Проще говоря, ещё вчера Биткоин мог торговаться на отметке 38 000 долларов за одну монетку, а сегодня – подешеветь на 5000 долларов из-за безобидного твита Илона Маска. Очевидно, что кто-то на подобных прыжках делает большие деньги, но серьёзные финансисты смотрят на такое с недоверием. Поскольку многие из представителей финансовой элиты делятся своими опасениями с чиновниками, появляются законодательные акты, призванные ограничить действие криптовалют в отдельно взятой стране.

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Пожалуй, одной из групп, кто себя во всё этом чествует как рыбы в воде, являются аналитики. Они постоянно радуют нас прогнозами. Сегодня мы проследим высказывания главы крупного инвестиционного фонда Guggenheim Partners Скотта Майнерда.

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400 000 долларов за 1 Биткоин. Именно столько должна была бы стоить первая криптовалюта к концу текущего года по мнению господина Майнерда. Что любопытно, Скотт призвал вывести часть прибыли в фиатные деньги. Этот шаг позволит диверсифицировать финансовые риски. Прогноз был дан в декабре 2020. Уже в феврале он передумал, уверяя нас в том, что к началу 2022 году Биткоин будет торговаться на отметке в 600 000 долларов. Кто больше?

В конце апреля Скотт Майнерд внезапно заговорил о приближающейся коррекции. По его мнению, уже вскоре криптовалюта должна обвалиться до 20 000 долларов за монетку. Буквально через пару недель (в мае) господин Майнерд совершенно неожиданно сменил тон и почему-то начал называть Биткоин цифровым пузырём, который не только вскоре обвалится, но и вызовет финансовый кризис.

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Что же, пару дней назад Скотт Майнерд давал интервью CNBC, где снова прошёлся по Биткоину. По его мнению, впереди сильнейшая коррекция до 10 000 долларов, а значит любые инвестиции в криптовалюту стоит делать с полным осознанием грядущей катастрофы. 

И как после этого верить скользким аналитикам? В данном случае можно сказать, что это тот самый момент, когда эксперт не владеет никакими экспертными навыками, являясь обычным шарлатаном. Шутка ли, за 6 месяцев он только на публике дал ряд прямо противоположных прогнозов, где Биткоин может как подорожать до 600 000 долларов, так и упасть до 10 000. Получается, что при любом исходе он может выйти из тени и напомнить о своей прозорливости.

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REY_B_
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Да боюсь. Могу обратиться с заявлением в прокуратуру о возбуждении уголовного дела на педофила. Напишу, что на сайте overclockers.ru сидит педофил, некто Александр Дедок из Твери, и терроризирует меня...
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А ты позвонишь сайт своими комментариями. Покажи искусство Фотошопа, выдай хорошую новость и картинки. Или слабо?
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Эмиссия никому ничего не гарантирует
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А он просто ещё более неадекватный. Ты посмотри его другие комментарии :)))
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22:57
Куда ты добывать пойдёшь? Капитализация эфириума 70% всех альткойнов. Куда бы ты ни пошёл, туда же пойдут все и делёжка будет не 100% пирога, а 30% на всех. Даже меньше, профитные монеты почти все аси...
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REY_B_
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14 +++++++++
22:54
Бомжара, а не миллиардер.... ))) Путин тихо ржет с этого лоха
Миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый космический полет на космоплане VSS Unity
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