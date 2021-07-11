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Ни для кого не секрет, что уже много лет криптовалюты используются для отмывания денег. Десятилетиями наркоторговцам и мошенникам всех мастей приходилось терять миллионы долларов, переводя грязные деньги в чистые активы, за которыми нет преступного следа. Сегодня криптовалюты позволяют добиться такого же эффекта за считанные секунды. В последнее время правоохранители пытаются отслеживать подобные потоки, но на помощь злоумышленникам приходят новых технологии в виде специальных миксеров. К примеру, у вас есть миллион долларов в Биткоинах, за которыми следят власти, но вам жутко хочется купить Феррари. В такой ситуации монеты делятся на тысячи и десятки тысяч частей, смешиваются с монетами других клиентов, а на выходе получается эдакий бульон, найти в котором криптовалюту наркоторговцев нереально.

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Как мы выше писали, правоохранители изо всех сил стараются найти пути регулирования и контроля криптовалют, а отслеживание «грязных» денег ведётся усиленными темпами. Совсем недавно полиция Новой Зеландии пыталась схватить преступников, которые занимались отмыванием денег и покупавших незаконные товары (наркотики или оружие). Специально с целью поимки злоумышленников было решено провести контрольную сделку. Для этого полиция купила Биткоинов на 45 тысяч долларов и вступила в переговоры с преступниками. Неясно, как быстро злоумышленники поняли, кто в реальности стоит за покупателем, но после сделки ребята оставили себе товар и забрали Биткоины.

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После того как правоохранители осознали, что случилось, было проведено внутреннее расследование, результаты которого не выявили крота внутри полиции. Это значит, что преступники использовали какую-то хитроумную хакерскую схему, позволившую совершить всю эту операцию таким образом, что отследить потерянные Биткоины не удаётся. Представители полиции заявили, что с высокой долей вероятности они имели дело с крупным преступным синдикатом, а сами злодеи находились за пределами страны.

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В данном случае мы не склонны недооценивать профессионализм полиции Новой Зеландии, но преступники явно были лучше подготовлены. Сами правоохранители такого не ожидали, ведь кому могло прийти в голову обокрасть полицию? Эксперты проанализировали ситуацию и пришли к выводам, что специалисты новозеландской полиции оказались недостаточно подготовлены. Вполне возможно, что они впустили преступников на свои компьютеры, где те получили доступ к ключам, а может просто отдали им криптовалюту без гарантий.