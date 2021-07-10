Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Контрабандисты на своих телах пытались провести в Гонконг сотни CPU, ОЗУ и видеокарт на 50 000 000 р

Мошенники перевозят тысячи процессоров и видеокарт для перепродажи
[ ] для раздела Блоги
3
RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Налоговые и таможенные правила во многих странах сильно отличаются друг от друга. Куда-то можно ввести товар почти ничего не оплачивая, а где-то с вас возьмут половину его стоимости, при этом ещё нужно оплатить налоги. Мало того, будет логичным предположить, что вы захотите ещё и заработать на ввезённом товаре, ведь благотворительность – это хорошо, но бизнес-интересы крупных компаний прежде всего. Традиционно высокими ставками славится Япония. К примеру, видеокарту в США стоит рекомендованные 400 долларов. Для Европы они превращаются в 400 евро, а в Японии может вырасти до 70 000 японский йен (свыше 600 долларов). И это ещё не всё, ведь в некоторых случаях ставка куда выше, а налог увеличивается, как и конечная цена для потребителя.

реклама

Одна из стран, где полупроводники стоят очень и очень дорого – это Гонконг. Несмотря на то, что по документам он считается частью Китая, полностью свой статус «одна страна две системы» он утратит только к 2047 году. Это значит, что на материковом Китае многие компьютерные комплектующие стоят до двух раз дешевле. Ясно, что в попытке заработать границу пересекают контрабандисты всех мастей. От тех, кто в рамках деловой поездки прихватил с собой парочку процессоров или видеокарт якобы для личного пользования, до организованных преступных группировок. Кстати, недавно были раскрыты сразу две подобных попытки. 

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Как сообщается, не так давно на границе Гонконга таможенники заметили двух странных водителей грузовика. Оба вызвали у них подозрение, в результате чего пришлось долго искать контрабанду в грузе, внутри машины и даже в сиденьях. После тщательного досмотра выяснилось, что машина чиста, и тогда дело дошло до самих водителей. Какового же было удивление таможенников, когда они увидели, что оба в буквальном смысле тонули в кремнии. Так, на телах водителей было найдено больше 300 процессоров, которые были приклеены с помощью скотча. Большая часть находилась на туловище и ногах. Пищевая плёнка создавала неудобства, но нарушителей не сильно это волновало.

реклама

После подсчёта выяснилось, что 256 Core i7-10700 и 52 Core i9-10900K стоят около 800 000 гонконгских долларов или 7.5 миллиона рублей. Если вы думали, что контрабандные рейды редки, то сильно заблуждаетесь. Так, за несколько дней до описанного выше инцидента таможня конфисковала у нескольких контрабандистов 2200 процессоров, 1000 планок ОЗУ и 630 смартфонов. Неожиданно, в список попали 70 тюбиков с косметикой. Может она тоже пользуются большим спросом? Приблизительная оценка стоимости товаров доходит до 46 миллионов рублей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
+
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
4
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
10
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
5
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
27
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
35
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7

Интересные материалы

В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
61
Хардфорк London придёт в сеть Ethereum 4 августа – ожидается падение комиссий и доходности майнеров
21
GeForce RTX 3070 Ti дешевеет в магазинах РФ и стоит на 9000 р меньше GeForce RTX 3060 Ti
23
32 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO получили прошивки MIUI 12 и MIUI 12.5
3
Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
24
Вышел протокол с официальной поддержкой пулов для фарминга криптомонеты Чиа (Chia)
27
Курс криптовалюты Chia упал после запуска официального пула
26
СМИ: Cyberpunk 2077 готовится к крупнейшему обновлению (дополнено: CDPR опровергла информацию)
11
Подпольная майнингферма на Украине добывала криптовалюту на 3800 приставках PS4 и 500 видеокартах
39
Samsung Galaxy M32 поступил в продажу в России по цене 22 990 рублей
2
Российские фанаты показали, как мог бы выглядеть ремастер Need for Speed Underground 2
14
Некоторые китайские майнеры скрываются от властей на территории гидроэлектростанций в Сычуани
2
Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
21
В Украине закрыли крупнейшую майнинг-ферму, которая могла обесточить всю область
35
Видеокарты серии GeForce RTX 40 выйдут в конце 2022 года
24
Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 22000.65
15
Даже 15 000 бесплатных жёстких дисков не позволят получить прибыль при добыче Chia Coin – Backblaze
9
Обновлённый Xiaomi Redmi Note 8 представлен в России – Helio G85, MIUI 12.5 и Android 11 за 15 990р.
3
Windows 10 и Windows 11 сравнили в играх — тесты от Testing Games
28
40-ядерный процессор Sapphire Rapids в Geekbench не смог опередить Ryzen 9 5800X
16

Популярные статьи

Анализ доступности и цен на видеокарты RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете. Часть 2-я. Неделя спустя
33
Блокчейн - что это такое простым языком
48
Битва B-Die : Single Rank vs Dual Rank
29
Asus TUF Gaming RTX 3080 Ti не ОС версия - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
37
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
4
Обзор и тестирование NVMe-накопителя IRDM M.2 объемом 512 Гб
20
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
10
Как не нужно прогревать чипы компьютерных комплектующих для восстановления их работоспособности
15
Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
+

Сейчас обсуждают

Игорь Лукин
10:40
Все будет, бро. Годика три-четыре - и урвешь за заветные 100 уе
Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
Yuri Myakotin
10:39
Жаль, что поймали. Жадность паразитов (государств), дерущих деньги ни за что (все эти пошлины - обычный грабеж) - не знает предела.
Контрабандисты на своих телах пытались провести в Гонконг сотни CPU, ОЗУ и видеокарт на 50 000 000 р
Игорь Лукин
10:39
Она ещё и сливает в некоторых конкретно
Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
Игорь Лукин
10:37
Лох всегда думает о том, как бы другой не заработал, вместо того, чтобы думать, как заработать самому. Потому и лох.
Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
Eugeniy Petrosyan
10:36
Новость баян
Контрабандисты на своих телах пытались провести в Гонконг сотни CPU, ОЗУ и видеокарт на 50 000 000 р
PaintMaster
10:35
Онлайн падает под конец лиги, удивительно, если эту пасту можно удалить, игнатик, удали и не позорься. В большинстве ммо люди по 20 скилов жмут, а тут вдруг сложно жать 5 фласок, и зачастую это даже ...
Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
Galfordo
10:35
майнер?
Анализ доступности и цен на видеокарты RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете. Часть 2-я. Неделя спустя
Alex10000
10:32
Интересно, обновлённое издание будет отдельно продаваться или владельцы игры получат его бесплатно
В третьем «Ведьмаке» появится дополнительный контент по одноимённому сериалу
pakos2835
10:31
нам бы кто так видяхи привез, спасители!
Контрабандисты на своих телах пытались провести в Гонконг сотни CPU, ОЗУ и видеокарт на 50 000 000 р
Николай Громов
10:30
Это не серьёзно
GeForce RTX 3070 Ti дешевеет в магазинах РФ и стоит на 9000 р меньше GeForce RTX 3060 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем