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Налоговые и таможенные правила во многих странах сильно отличаются друг от друга. Куда-то можно ввести товар почти ничего не оплачивая, а где-то с вас возьмут половину его стоимости, при этом ещё нужно оплатить налоги. Мало того, будет логичным предположить, что вы захотите ещё и заработать на ввезённом товаре, ведь благотворительность – это хорошо, но бизнес-интересы крупных компаний прежде всего. Традиционно высокими ставками славится Япония. К примеру, видеокарту в США стоит рекомендованные 400 долларов. Для Европы они превращаются в 400 евро, а в Японии может вырасти до 70 000 японский йен (свыше 600 долларов). И это ещё не всё, ведь в некоторых случаях ставка куда выше, а налог увеличивается, как и конечная цена для потребителя.

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Одна из стран, где полупроводники стоят очень и очень дорого – это Гонконг. Несмотря на то, что по документам он считается частью Китая, полностью свой статус «одна страна две системы» он утратит только к 2047 году. Это значит, что на материковом Китае многие компьютерные комплектующие стоят до двух раз дешевле. Ясно, что в попытке заработать границу пересекают контрабандисты всех мастей. От тех, кто в рамках деловой поездки прихватил с собой парочку процессоров или видеокарт якобы для личного пользования, до организованных преступных группировок. Кстати, недавно были раскрыты сразу две подобных попытки.

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Как сообщается, не так давно на границе Гонконга таможенники заметили двух странных водителей грузовика. Оба вызвали у них подозрение, в результате чего пришлось долго искать контрабанду в грузе, внутри машины и даже в сиденьях. После тщательного досмотра выяснилось, что машина чиста, и тогда дело дошло до самих водителей. Какового же было удивление таможенников, когда они увидели, что оба в буквальном смысле тонули в кремнии. Так, на телах водителей было найдено больше 300 процессоров, которые были приклеены с помощью скотча. Большая часть находилась на туловище и ногах. Пищевая плёнка создавала неудобства, но нарушителей не сильно это волновало.

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После подсчёта выяснилось, что 256 Core i7-10700 и 52 Core i9-10900K стоят около 800 000 гонконгских долларов или 7.5 миллиона рублей. Если вы думали, что контрабандные рейды редки, то сильно заблуждаетесь. Так, за несколько дней до описанного выше инцидента таможня конфисковала у нескольких контрабандистов 2200 процессоров, 1000 планок ОЗУ и 630 смартфонов. Неожиданно, в список попали 70 тюбиков с косметикой. Может она тоже пользуются большим спросом? Приблизительная оценка стоимости товаров доходит до 46 миллионов рублей.