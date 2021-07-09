Microsoft не будет рассылать Windows 11 принудительно, но осложнит обновление на Windows 7/10
Анонс Windows 11 стал неприятным сюрпризом для миллионов пользователей по всему миру. В первую очередь Microsoft изменила список актуального железа. В перечень поддерживаемых попали процессоры Intel Core 8000-й и более новых серий, а также начиная со второго поколения Ryzen. Причина в злосчастной функции безопасности TPM 2.0, которую в обязательном порядке должны поддерживать материнские платы. Поскольку на указанных выше чипах эта функция эмулируется самим процессором, то проблем с совместимостью не будет. У владельцев старых ПК появится возможность купить отдельную плату TPM 2.0, но такое решение явно не подходит для крупных компаний, где трудятся тысячи и даже десятки тысяч системных блоков.
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Пока Microsoft улаживает этот вопрос, появились новые неприятные моменты. Как известно, многие пользователи предпочитают не обновлять версию свой операционной системы. По их мнению, это влечёт за собой проблемы со стабильностью, поскольку в новых сборках наблюдается множество багов и ошибок. Что же, у этих ребят будет выбор: либо оставаться на своей сборке на базе Windows 10, либо обновить версию на более новую. Стоит учитывать, что лучше сразу обновлять на версию от 2021 года, поскольку на данный момент вам потребуется 20H1 и новее. Стоит понимать, что вам не помогут популярные утилиты Media Creation Tool или Update Assistant, ведь обновление для устаревших версий будет заблокировано по умолчанию.
Кстати, на этот раз есть и приятные новости. Так, Microsoft не планирует насильственного перехода на новую операционную систему. Только если вы сами этого захотите. Мало того, вам ещё и придётся отыскать нужное меню, где подтвердить выбор. Эксперты отмечают, что наиболее оптимальным будет чистая установка. Однако во многих случаях она невозможна, поскольку приводит к очистке всех пользовательских данных на системном диске. А вот пользователям Windows 7 вообще не предлагается никаких альтернатив. Так, если у вас до сих пор стоит лицензионная копия старой операционки, и вы хотите получить новую Windows 11, то придётся скачать чистый образ, а по завершению установки ввести ваш ключ.
Кстати, пока говорить на подобные темы немного рано, поскольку бесплатное обновление стартует только во первой половине 2022 года, а значит за это время некоторые условия могут поменяться.
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