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Некоторые партнёры NVIDIA получают меньше мощных GPU GeForce RTX 3080/3090, чем MSI и ASUS

Gainward, Palit и Inno3D по непонятным причинам оказались в худшем положении
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RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti
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Несмотря на то, что в последнее время видеокарты стали понемногу возвращаться в магазины, цены на них всё ещё не радуют. Многие модели подешевели на 100 000 рублей, ну а середняки потеряли половину стоимости от того, сколько за них просили ещё в июне. Мы неоднократно указывали в качестве причины на майнеров, которые просто не видят рентабельности в добыче Эфира. На самом же деле перед нами совокупность факторов. Это и появление на рынке видеокарт с урезанным хешрейтом (GeForce RTX 3070/3080 Ti), и массовый исход фермеров из Китая, и даже увеличенные поставки со стороны NVIDIA. Кстати, относительно самих поставок появилась весьма занимательная статистика.

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Согласно источникам, NVIDIA несправедливо подходит к вопросу распределения графических чипов между партнёрами. Проще говоря: одни производители получают больше, ну а другие – меньше. Дабы не быть голословным, ознакомьтесь с таблицей, где эта информация подтверждается. Обратите внимание: компании Gainward, Palit и Inno3D за последнее время получили больше устаревших графических чипов поколения Turing. Это модели GeForce GTX 1600-й серии. А вот более крупные производители (например, MSI, ASUS, Zotac и EVGA) не только получили куда больше графических чипов нового поколения, но и имеют доступ к наиболее мощным и высокопроизводительным GPU, на основе которых выпускаются видеокарты GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080. 

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3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
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По мнению экспертов, в данном случае может быть несколько причин: во-первых, сама NVIDIA предпочитает отлаженные контакты. Очевидно, что MSI или ASUS имеет куда больше веса, чем Palit, как бы неприятно для последней это не звучало. Возможно, лет через 10 всё изменится, но пока положение вещей именно такое. Во-вторых, причина может быть в самих аутсайдерах. Проще говоря, мы знаем видеокарты Palit как самые бюджетные варианты. Потенциальный покупатель всегда обращает внимание на производителя, стараясь делать выбор исходя из своего финансового положения. Даже видеокарта GeForce RTX 3080 Ti производства Palit считается самой дешёвой по сравнению с другими GeForce RTX 3080 Ti. Много ли найдётся энтузиастов, которые захотят высокопроизводительную модель с заводским разгоном от Palit? Таким образом подобные компании зарекомендовали себя как те, кто берёт минимальную маржу. Кого-то это устраивает, а другим подавай только самый быстрые видеокарты от MSI.

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