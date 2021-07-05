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Grand Theft Auto V вышла в далёком 2013 году и стала доступна только на игровых приставках того поколения. Это были PlayStation 3 и Xbox 360. После появления консолей следующего поколения Rockstar выпустила обновлённую версию на PlayStation 4 и Xbox One, а спустя какое-то время и на ПК. Сегодня наиболее привлекательным для сотен тысяч геймеров считается именно онлайн. Мир постоянно обновляется, что не только привлекает туда новых бойцов, но и удерживает старых. Как бы там ни было, но Grand Theft Auto V слишком стара. Ей уже давно пора на покой, но руководство студии предпочитает доить её словно корову, не желая тратиться на разработку новой GTA VI.

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Единственное, что мы увидим в ближайшее время – это обновлённую версию для консолей нового поколения, которая создаётся на движке Red Dead Redemption 2, который, кстати, отнюдь не новый, ведь игра вышла в 2019, а сам движок создан ещё раньше для консолей. Получается, что в ближайшие годы нас будут и дальше продолжать пичкать устаревшим продуктом. Мао того, обновление коснётся только консолей, в то время как владельцы ПК будут сидеть на разваливающейся от старости версии (по крайней мере какое-то время).

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Что же, если вас интересует информация о выходе GTA VI, то самое время пересмотреть видео Тома Хендерсона (Tom Henderson), который считается одним из авторитетнейших инсайдеров. Известно, что у него есть связи в нескольких больших студиях, что позволяет ему делиться деталями не только раньше других, но и делать более точные прогнозы по датам. Он пересказал множество уже известных слухов, от большой карты до возвращения в Vice City. Но куда интереснее его слова о дате, когда Rockstar намерена выпустить игру.

По словам Тома Хендерсона, GTA VI поступит на прилавки в 2025 году и станет эксклюзивной для игровых приставок следующего поколения. Мы точно не знаем названия следующей модели Xbox, но Sony точно выпустит PlayStation 6. Неясно, насколько подобные слухи соответствуют действительности. Судя по всему, мы ещё долго ничего не узнаем, но перспектива увидеть GTA VI только в 2025 выглядит странно. Неужели ребятам из Rockstar не нужны деньги? Очевидно же, что новая игра приносит куда больше прибыли чем та, что держится на рынке пять и более лет. Ну а волноваться по поводу окупаемости странно, ведь пятая версия окупилась за неделю с момента релиза.

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