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GeForce RTX 2060 должна была повторить подвиг GeForce GTX 1060, но в какой-то момент всё пошло не по плану. В данном случае причин много: от нежелания NVIDIA снижать цены даже спустя два года после начала продаж, до низкого количества выпущенных графических процессоров. Вспомните, было время, когда GeForce GTX 1060 продавалась как горячие пирожки. По сути она считалась минимальным билетом, позволяющим получить доступ к современным играм в высоком разрешении на высоких и средних настройках. Когда пришёл тотальный дефицит полупроводников, а за ним в магазины повалили стада майнеров, цены на GeForce RTX 2060 подскочили до неразумных 100 000, что скорее вызывало улыбку, ведь только сумасшедший мог купить её за такую стоимость.

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В последнее время отдельные модели скинули почти половину цены. Это всё ещё в 2 раза выше рекомендованной стоимости, но свет в конце туннеля уже виден. Сегодня GeForce RTX 2060 производства Palit подешевела на 20 000 рублей и стоит 56 тысяч. Если вы последние полгода страдали на встроенной видеокарте, то сейчас самое время задуматься о походе в магазин. В данном случае у нас полная копия эталонной модели от NVIDIA с небольшими дизайнерскими нотками. Это не значит, что видеокарта плохая, тем более что именно такой подход позволил установить на неё минимальные расценки.

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Если для вы располагаете лишними 15 тысячами рублей, то стоит обратить внимание на GeForce RTX 3060. Она получила в два раза больше памяти и по всем параметрам превосходит свою предшественницу. Единственная проблема – это цена. По логике она не должна стоить дороже 400 долларов, но пока минимальная цена на такую карту стартует с 69 590 рублей. Учтите, что ещё недавно GeForce RTX 3060 продавалась дороже 100 000, ну а данная модель подешевела больше, чем на 30 000 рублей.

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Если вас не устраивает эталонный дизайн, а лишние 10 000 рублей не дают спать по ночам, лучше взять GeForce RTX 3060 производства GIGABYTE. Она уже разогнана с завода, что позволяет отыграть у старших моделей несколько fps. Кроме того, здесь потенциального оверклокера поджидает эффективная система охлаждения, состоящая из трёх кулеров. Это даёт потенциальный шанс на дополнительный разгон, ну а любителей тишины порадует бесшумная работа в несложных задачах и режиме 2D. За всё это придётся заплатить 80 000 рублей, но в данном случае выбирать вам.



