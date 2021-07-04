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NVIDIA vs AMD – 8 поколений флагманов на одном графике в тестах производительности от Wccftech

Кто же в последнее десятилетие выпускал более мощные игровые видеокарты?
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На момент написания данного материала, доля видеокарт AMD на рынке составляла 15%. Это настоящий провал, учитывая, что за NVIDIA 76%, а в разы менее производительные интегрированные чипы Intel завоевали 8.5% геймеров в Steam. Можно сколько-угодно писать о провальной политике маркетологов красной команды, но это ничего не изменит. Инженеры AMD научились делать быстрые видеокарты, которые часто совсем немного уступают конкурентам из зелёного лагеря, но руководство выбрало другой путь. Цены на флагманы зашкаливают, оказываясь дороже отдельных моделей от NVIDIA, а доступность в разы меньше. Всё это приводит к полному отсутствию видеокарт на рынке, а значит потенциальный покупатель просто лишён выбора. Представители Wccftech предлагают сравнить производительность и другие показатели видеокарт AMD и NVIDIA в восьми последних поколениях.

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Поскольку сравнение идёт только по флагманам, отдельные выводы вам могут показаться некорректными, но задумка данного теста сводится исключительно к оценке топовой производительности. Исходя из этого можно сделать вывод, что в первые четыре поколения между конкурентами наблюдается паритет. Очевидно, что фанатам AMD приходится платить больше денег за электричество, что делает компьютер горячим и неповоротливым. Но какое-то время красным удавалось не отставать. Всё изменилось с приходом GeForce GTX 980 Ti.

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Вместо разработки новой энергоэффективной архитектуры, AMD внезапно решила порадовать геймеров памятью стандарта HBM, что только увеличило конечную стоимость, но оказалось бесполезно для игр. И Fury X, и эксперименты с Vega 64 никогда не были массовыми. Видеокарты оказались неспособны угнаться за более скоростными представителями зелёного лагеря, а хвалёная HBM не позволила снизить цену до приемлемого уровня. В конце концов флагман Radeon RX 5700 XT и вовсе не претендовал на лидерство, что казалось шагом назад в противостоянии. Несмотря на то, что он был изготовлен по 7-нм техпроцессу, AMD так и не решилась снизить на него цену. В итоге вместо наращивания производственных мощностей, видеокарты вообще перестали выпускаться.

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Текущее поколение Radeon RX 6000-й серии подняло планку как никогда высоко. Производительность Radeon RX 6900 ХТ впечатляет. Могло показаться, что геймеров ждёт ренессанс, но AMD выпускает что-угодно, только не видеокарты. Ну а результат говорит сам за себя. Что до NVIDIA, то Дженсен Хуанг не упускает шансов. Цены корректируются, а производительность растёт. И пусть всё не так, как хотелось бы геймерам, но только благодаря зелёным мы видим инновации, ведь допусти руководство компании архитектурный просчёт, и нам пришлось бы ещё года 2-3 смотреть на топтание на месте. 

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