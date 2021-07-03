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Что вы знаете о человеке под именем Крейг Райт? Если вы уверены, что знаете даже больше, чем мы, то можете смело пропустить текущий абзац, ну а для всех остальных небольшой ликбез перед основным материалом. Биткоин был создан неким Сатоши Накамото. После его исчезновения, энтузиасты занялись поисками гения. Проводились неоднократные попытки взломать первый код криптовалюты, но эксперты уверяли, что это самое стабильное и надёжное, с чем им приходилось иметь дело, что и было доказано на протяжение последнего десятилетия. В какой-то момент на небосклоне появился мужчина в самом расцвете сил по имени Крейг Райт. Он заявил, что создал Биткоин вместе с несколькими людьми, предъявив суду доказательства, которые после были признаны фальшивыми. Казалось, самым простым доказательством, которое подтвердило бы его претензии, было бы показать, что ему действительно принадлежит 1 миллион в Биткоинах. Но парень извивался словно уж на сковороде, придумывая всяческие оправдания и обещая сделать это в самое ближайшее время. Сейчас он занят судебными разбирательствами, в надежде заполучить хотя бы 110 000 Биткоинов.

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Как вы понимаете, Крейг Райт – обычный мошенник. Он надеялся получить некоторые документы, в которых теоретически могли содержаться ключи к кошельку Сатоши, но ничего подобного там не было. Но это не значит, что Крейг Райт не пытается испортить жизнь криптовалютному сообществу. Так, в 2019 году он благополучно получил несколько патентов на whitepaper и исходный код биткоина. В официальных документах Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) указано, что в 2008 и 2009 годах Крейг Райт взял псевдоним Сатоши Накамото и написал код в виде текста и первой программы Биткоина.

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Специалисты отмечают, что сегодня чуть ли не любой человек может сделать точно то же, ведь бюро не занимается решением патентных споров. И вот здесь и начинается самое интересное, с недавнего времени пользователи из Великобритании не могут скачать исходный код Биткоина с официального сайта Bitcoin.org. Всё дело в фальшивом Сатоши Накамото, который в начале года подал на сайты Bitcoin.org и Bitcoincore.org в суд. Он обвинил их в нарушении авторских прав, а недавнее решение обязало заблокировать доступ к сайту в Англии. Если бы представители ресурсов не выполнили бы решения суда, то им грозил бы арест и тюремное заключение на 2 года. Кстати, Крейг Райт ведёт подрывную компанию по всему миру. Он угрожает всем, до кого может дотянуться и даже тем, кто для него слишком крут. Никто не знает, чем закончится этот абсурд одного актёра, но правоохранительным органам уже давно пора остудить пыл мошенника.