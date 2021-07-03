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Сегодня всего несколько стран могут похвастать впечатляющими наработками в полупроводниковой отрасли. Очевидно, что лидерство здесь за США. Крупные компании застолбили за собой все основные технологии, что привело к тому, что на данные момент выпустить что-то новое без участия американских лицензий почти невозможно. И здесь не так важно, какой процент этих технологий используется. К примеру, TSMC на своём 5-нм техпроцессе задействует меньше 10%, но это не так важно, ведь стоит только США отозвать свои лицензии, и производство полупроводников остановится. Активно навёрстывает упущенное Китай. Инженеры из Поднебесной прыгают через технологические процессы, но пока не способны составить реальную конкуренцию более зрелым компаниям. Возможно, если бы не санкции, то всё могло сложиться иначе, но пока ключевые полупроводниковые компании из Китая у США под колпаком. Ясно, что рано или поздно им удастся выбраться, но тогда технологии уйдут ещё дальше.

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Назвать отечественные процессоры задворками технологического мира нельзя. Они отлично выполняют свои задачи. По сути, немалая часть военной техники, оборонные предприятия и государствообразующие структуры используют российские процессоры. В данный момент мы не собираемся разбирать причины такого положения, поскольку реальность такова, что пока возможности хотя бы приблизиться к лидерам нет. Отметим, что наиболее перспективными считаются процессоры Байкал. Они не только могут использоваться на предприятиях, но и поддерживают установку обычной Windows.

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Как оказалось, вскоре российский производитель не только получит финансирование, но и доступ к наиболее современным технологиям. Обо всём по порядку. В первую очередь стало известно о скорой продаже концерна Байкал Денису Фролову, которые является основным бенефициарием группы Astra Linux. Сделка пока не завершена и оценивается 3-6 миллиардов рублей (да, всего 40-80 миллионов долларов). Почему так мало, неясно. У структуры доступ к безразмерным государственным контрактам в оборонном секторе, не говоря уже об уникальных предложениях Байкал, которые можно выпускать в рамках программы по импортозамещению. Что там говорить, если западные компании оценивают в разы дороже стартапы, которые нарисовали пару рендеров и рассказали о своих фантазиях вслух.

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Есть основания полагать, что такая выгодная цена откроет пути компании к развитию. Сообщается, что до 2025 года планируется инвестировать в Байкал порядка 23 миллиардов рублей (313 миллионов долларов, а ведь китайские стартапы, которые просто развозят еду на мотороллерах, стоят дороже). Ожидается, что подобные инвестиции позволят ощутимо увеличить количество выпускаемой продукции (130 000 в текущем году и 600 000 в 2025). Не будем подсчитывать, позволит ли такое незначительное количество продукции выйти в плюс. Может быть, и позволит, если продавать каждый процессор государству по цене суперкара. Что любопытно, предприятие собирается перейти на 6-нм техпроцесс на мощностях TSMC. И где спрашивается освоение отечественного 45-нм техпроцесса? Где 28-нм к 2022 году, о которых ещё пару лет вещали представители отечественной полупроводниковой отрасли? Слишком много вопросив, и слишком мало ответов.