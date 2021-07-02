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О технологии AMD Super Resolution было сказано так много, что уже каждый владелец красных карт знает о преимуществах, которые даёт новая методика увеличения производительности в играх. Пока слишком рано говорить делать далекоидущие выводы, но результат на игровой приставке Xbox Series X, есть. Он заметен невооружённым взглядом, но пока доступен на некоторых играх. Ожидается, что ситуация будет только улучшаться. Что же, далеко не все готовы ждать, когда же это самое далёкое будущее наступит

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Как сообщается, энтузиаст добавил FidelityFx в культовую Grand Theft Auto V. Ознакомиться с результатами можно на видео ниже. Автор не представляет сравнительных данных по показателю fps, что не позволяет оценить, улучшилась ли производительность после интеграции новой технологии. Также стоит понимать, что AMD пока не выпустила официальных библиотек, а значит энтузиаст использовал для своей работы скомпилированный исходный код из неизвестного донора. Без сомнения – это одна из игр, которые поддерживают новую технологию.

Если вы после просмотра заявите, что ничего не видите, то мы сразу же предлагаем вам обратиться к окулисту. Обычно мы относимся к подобным модификациям со здоровой долей оптимизма, но здесь результат впечатляет. Ищите разницу в положении между включённым и отключённым Super Resolution. Лучше всего различия заметны на отдалённых объектах, а также на тех, что перемещаются с относительно высокой скоростью. Мы использовали 32-дюймовый монитор с разрешением 2К. Если у вас всё ещё 720р и 19 дюймов, то разница может быть незаметна.

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Автор ролика предлагает скачать уже готовые файлы, позволяющие каждому интегрировать их в Grand Theft Auto V. Отметим, что не тестировали их на совместимость, но есть ссылка на пост на Reddit, где некоторые пользователи сообщают о работоспособности методики. Стоит понимать, что вы скачиваете файлы на свой страх и риск. Это значит, что игра после этого может вообще не включаться. И здесь всё дело в установленных модификациях. Некоторые из них теоретически могут вступить в конфликт с собранной на скорую руку интеграцией FidelityFx. После установки вам будет доступна ручная регулировка от Performance, до Ultra Quality в зависимости от степени сжатия. Теоретически, это влияет на качество картинки и количество fps. Мы уже указывали, что оценить результат в числовом эквиваленте пока невозможно.

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