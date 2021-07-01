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Суперкомпьютер Илона Маска предположительно сможет майнить Эфира на 325 000 долларов в сутки

Подсчитываем теоретическую мощность суперкомпьютера Dojo
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Больше года Tesla занимается созданием собственного суперкомпьютера. Он получил название Dojo и займётся построением полноценной нейросети, которая будет выполнять функции автономной системы управления. Ожидается, что Dojo позволит значительно продвинуться в создании полностью независимой системы, которая в будущем приведёт к появлению автономности 5-го уровня на автомобилях Tesla. Илон Маск неоднократно упоминал о его мощности, рассказывая об успехах инженеров. Известно, что он будет состоять из 720 больших узлов, каждый из которых включает по восемь графических ускорителей NVIDIA A100. В общей сложности, внутри расположится 5760 видеокарт с пиковой производительность в 1.8 экзафлопс. Ранее Илон Маск рассказал, что ввод суперкомпьютера в строй ожидается к концу 2021 года, а пока он проходит отладку и тесты с использованием части мощности. Что же, этого было достаточно для новых спекуляций, хотя, никто не знает, может быть всё это и правда.

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Дело в том, что пользователи обвинили Илона Маска в том, что он планирует тайно майнить Dogecoin на новом компьютере Dojo. Каким бы не казалось предположение странным, но оно вполне резонно, ведь с такой мощностью можно было бы отхватить немалую часть пирога, получая миллионы долларов параллельно с основной работой. Мы не будем пересказывать все абсурдные идеи, которые приходят в головы фанатам Илона Маска. Скажем одно: сегодня он сам всё опроверг. По словам Илона Маска, компьютер просто не подходит для майнинга криптовалюты. Проблема в том, что он не обладает стабильными показателями хеширования. Якобы он создавался для других целей, и никто не станет выкачивать криптовалюту из сети Dogecoin.

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Некоторые пользователи категорически не согласны с заявлением Илона Маска. Они уверяют, что плавающий хешрейт – это не проблема. Даже если принять средние показатели в 1.5 экзафлопс, то можно неплохо заработать. Давайте посчитаем примерный доход Илона при попытке добывать Эфир. Итак, мощность GeForce RTX 3080 составляет 30 терафлопс. 1.5 экзафлопс – это 1.5 миллиона терафлопс, а значит компьютер Dojo равен по производительности 50 000 видеокартам GeForce RTX 3080 и может добывать по 325 000 долларов в сутки (6.5 умножить на 50 000). Эффективность в Dogecoin подсчитать сложнее, но суть остаётся неизменной, ведь в последнее время данная криптовалюта очень сильно выросла, что позволяет надеяться на солидные заработки.

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