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Всякий раз, когда криптовалютные оптимисты заявляют о новом витке роста Биткоина, происходит неожиданное снижение котировок. Если вы ещё не привыкли к подобным качелям, то мы рекомендуем вам начать уже сегодня, ведь пока нет никаких предпосылок к тому, что Киты просто так оставят выгодный рынок в покое. Сегодня информационные агентства сообщают о резком падении Биткоина. Давайте рассмотрим график за прошедшие три дня. Как видите, на момент написания материала криптовалюта достигла минимальных значений, обвалившись ниже 33 500 долларов. Может показаться, что никакого падения нет, ведь средняя стоимость за три дня внушает оптимизм, вот только всё немного не так. Мы не будем присоединяться к армии экспертов, которые внимательно изучают медианы и нисходящие. На самом деле всё куда проще: 30 июня Биткоин находился на подъёме, превысив 36 000 долларов. После того как стало ясно, что подняться выше он не может, последовало снижение цены, которое всё ещё продолжается.

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На данный момент стоимость Биткоина упала на 3 000 долларов за короткий промежуток времени, что не может не огорчать криптооптимистов. Некоторые эксперты полагают, что уже в скором времени Биткоин достигнет отметки 28 тысяч, а причин этому несколько. Во-первых, нет желающих скупать гигантские массы криптовалюты, скопившиеся на биржах после недавнего обвала. Во-вторых, Китай окончательно откололся, а инвесторы из Поднебесной не хотят рисковать реальными деньгами, опасаясь репрессий со стороны правительства. Майнить в стране им не разрешают, а попытка вывода больших объёмов Биткоинов в юань может заинтересовать власти.

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Что любопытно, когда Биткоин достиг стоимости 36 000 долларов, в дело даже не стали вмешиваться Киты. Эти ребята обычно агрессивно распродают купленную по дешёвке криптовалюту. На этот раз они держат позиции, ожидая очередного подъёма. Если отталкиваться от прогнозов, то некоторые аналитики уверены, что уже скоро Биткоин вернётся к 47 000 долларов и выше. Якобы, текущее снижение позволит купить Китам ещё больше криптовалюты, после чего они подтолкнут рынок к росту. Как будет на самом деле, мы узнаем только с понедельника, ведь впереди выходные, когда обычно вообще ничего не происходит.