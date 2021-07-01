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В рамках выставки CES 2021 за спиной главы AMD Лизы Су красовалось изображение с несколькими видеокартами. Первая из них, получившая два вентилятора, оказалась построена на графическом чипе Navi 22 и представляет собой Radeon RX 6700 XT. Несмотря на то, что продажи данной модели начались больше месяца назад, встретить её в наших краях всё ещё сложно. Можно было бы предположить, что на фоне снижения стоимости Эфира и распродаж китайских видеокарт мы увидим целую россыпь Radeon RX 6700 XT. Увы, недавно были опубликованы факты, подтверждающие, что не планирует увеличивать поставки уже выпущенных моделей. К счастью, это не касалось более новых серий, которые представляют собой твёрдых середняков: Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 ХТ.

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Долгое время слухи об этих картах были обрывочны, а сроки выхода даже не мелькали на полупроводниковом небосклоне. Что же, вчера в сеть попало первое достоверное изображение Radeon RX 6600 ХТ. Видеокарта выглядит действительно компактной. Она обходится одним кулером, который охлаждает относительно небольшой графический процессор Navi 23 XT и включает 8 Гб видеопамяти. Для питания используется только один 8-контактный разъём, а дизайн не претерпел никаких изменений по сравнению со старшими моделями серии RDNA2. Это всё та же чёрная с серебристым расцветка и красными полосками по бокам.

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В данном случае у нас всё ещё не официальное изображение, и даже не фотография видеокарты. Тем не менее это лучше, чем ничего, и куда интереснее чем просто слухи. К сожалению, нет никаких оснований полагать, что такая видеокарта появится в продаже в ближайшее время. На CES 2021 Лиза Су обещали выпустить Radeon RX 6600 ХТ в первой половине текущего года. Очевидно, что ничего подобного не случится, ведь сегодня у нас уже 1 июля. Можно предположить, раз в сети начали появляться первые рендеры, то анонс не за горами, но мы не будем вас зря обнадёживать.

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Ниже можно рассмотреть максимально приближённые к реальным характеристикам новой видеокарты. Давайте их кратко рассмотрим. Ожидается, что графический чип Radeon RX 6600 ХТ получит тактовую частоту 2900 МГц, что окажется куда быстрее уже выпущенных моделей. AMD не стала резать тактовую частоту памяти, а вот шина будет 128-битной, что слегка огорчает. 8 Гб не смогут конкурировать с GeForce RTX 3060, оснащённой 12 Гб памяти, но как альтернатива ожидаемой GeForce RTX 3050 Ti может оказаться интересной для потенциальных покупателей.

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