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В последние недели мы фиксируем появление большой партии видеокарт на российском рынке. Майнинг становится не таким прибыльным, как был ещё месяц назад, а доходы фермеров падают. Эфириум застрял на отметке до 2000 долларов и пока не демонстрирует желания подниматься выше. NVIDIA делает всё возможное для улучшения ситуации, но решающий удар по шахтёрам будет произведён в июле, когда в продажу поступят специальные версии видеокарт с блокировкой хешрейта. Что же, если вы ждали чего-то подобного от AMD, то вы глубоко ошибались.

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Судя по всему, красных устраивает их доля в 15%. Амбиции полностью отсутствуют, а на геймеров ребятам просто наплевать. С чего вдруг такие странные выводы? Да очень просто: как стало известно, падение курса Биткоина и отключение майнинговых ферм в Китае привело к остановке мощностей основных тайваньских производителей устройств ASIC. Сколько точно компаний ушло, нам не известно, но доля чипов AMD ощутимо выросла. TSMC смогла предоставить красным больше продукции, а многие тут же предположили, что уже скоро геймеры смогут купить мощную видеокарту Radeon RX 6000-й серии. Увы, вместо того чтобы пойти навстречу массовому покупателю, руководство AMD решило выпустить больше серверных процессоров Epyc Milan и Epyc Rome. Объяснений этому два:

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AMD опасается повторения ситуации 2018 года, когда рынок переполнился видеокартами. Это привело к финансовым потерям, а сегодня никто не хочет дополнительных проблем. Представители AMD считают, что рынок криптовалют нестабилен, а значит в любой момент может обвалиться. Это кажется логичным, но в любом случае приведёт к снижению количества видеокарт.

Кстати, в продаже будет меньше не только видеокарт, но и процессоров. Дело в том, что было решено также поставки настольных процессоров Ryzen. И здесь всё объясняется потенциальной выгодой. Серверные процессоры стоят намного больше, чем настольные, а сегодня наблюдается дефицит серверных чипов. Что до видеокарт, то они представляют собой крайне сложные продукты, прибыльность которых в разы меньше серверных процессоров.

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Аналитики полагают, что в ближайшее время рынок видеокарт будет расти. Та же AMD предложит Radeon RX 6600/ХТ, что позитивно скажется на снижении цен на бюджетные модели. Если вы ждали чего-то другого, то пока придётся на AMD не надеяться. Компания никогда не славилась способностью выпускать много продукции, с чего бы начинать это делать сейчас?