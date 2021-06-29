Сотни тысяч компьютеров заражены скрытыми майнерами и удалённо добывают криптовалюту Monero – Avast
В сети существует множество различных криптовалют. Есть популярные, типа Биткоина и Эфира, а есть так называемые альткоины, которые имеют ограниченное распространение. Однако только немногие обеспечивают скрытые переводы, которые позволяют сохранить полную конфиденциальность. Поскольку подобные токены чаще всего используются для незаконных целей, инвесторы и трейдеры стараются обходить их стороной. А вот хакеры подобные монетки просто обожают. Одной из самых популярных хакерских криптовалют считается Monero. В сети часто появляются сообщения о том, что хакеры интегрируют массовые майнеры в различное ПО. Это могут быть торренты, программы для работы с текстовыми документами и даже игры.
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Как сообщается, группа хакеров создала утилиту Crackonosh, которая промышляет добычей Monero на компьютерах ничего не подозревающих жертв. Обычно заражение происходит следующим образом: вы вбиваете в поиск название той или иной игры. Поскольку Google смотрит на подобное безобразие сквозь пальцы, сайты злоумышленников в системе ранжирования занимают первые места. Пользователь переходит на сайт, скачивает игру, а во время установки подцепляет вирус, который занимается удалённой добычей криптовалюты.
Только за последнее время хакерам с помощью ПО Crackonosh удалось заработать 2 миллиона долларов в Monero. При этом скрытые майнеры добавляются не в какие-то там неизвестные игры, а в настоящие блокбастеры. Например, Grand Theft Auto V, The Sims 4, Far Cry 5 и многие другие. Поскольку майнинг требует максимальной отдачи вашего оборудования, игры начинают подтормаживать. Количество кадров в секунду проседает, а о стабильных 60 fps можно забыть.
Стоит также понимать, что далеко не все компьютеры готовы к майнингу. Многие пользователи играют несколько часов в неделю, а вот после заражения, добыча Monero будет осуществляться на постоянной основе. Это значительно сокращает жизненный цикл установленных в компьютере комплектующих, в первую очередь видеокарты. Представители Avast полагают, что в настоящее время в сети таким образом добывают криптовалюту сотни тысяч компьютеров, владельцы которых даже не знают о происходящем. Эксперты рекомендуют не скачивать пиратский контент. От себя добавим, что выступаем против пиратства в играх, но многие наши читатели всё ещё пользуются услугами взломщиков игр. В таком случае заходите на сайты, где ведётся строгая модерация торрентов, это может избавить вас от скрытых майнеров.
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