Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Когда в продаже появились первые смартфоны, операционные системы на них были почти идеальными. Багов находили немного, а большую часть ошибок устраняли задолго до официального релиза. Время шло, мобильные телефоны становились всё сложнее, а с ними усложнялись и прошивки. Сегодня смартфон представляет собой настоящий мультимедийный комбайн. Он умеет выполнять столько различных задач, что в какой-то момент стал неотъемлемой часть жизни каждого человека. Смартфоны нужны всем, от клерка в маленькой компании, до уборщицы, которая звонит домой узнать, нужно ли купить булку хлеба в магазине у дома.

реклама

Стоит констатировать, что всё это привело к огромному числу проблем в современных операционных системах. Если не брать в расчёт небольшие китайские компании, то больше всего нареканий касается работы аппаратов Xiaomi. Казалось, что хуже, чем было в MIUI 12, уже не будет, но тут пришла MIUI 12.5, а счастливые обладатели прошивки стали понимать, как прекрасно им жилось ещё несколько месяцев назад. Ниже мы перечислим наиболее массовые ошибки новой прошивки.

Mi 10 Ultra и Mi 10: после разблокировки экран остаётся тёмным на несколько секунд.

Redmi K20 и Mi 9T: при попытке подключиться к интернету не появляется всплывающая клавиатура.

Poco X3 Pro: иногда возникают кратковременные зависания в играх и программах.

Mi Note 10: со временем начинает работать медленнее.

Но и это далеко не всё. Так, часть смартфонов (названия не указаны) не позволяют скопировать код подтверждения из SMS. Абсолютно все имеют проблемы с уведомлениями при завершении работы штатного проигрывателя. Также все аппараты могут выдать уведомление о невозможности воспроизведения видео или аудиофайла абсолютно спонтанно.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Инсайдеры отмечают, что проблем гораздо больше, просто новая прошивка только начала появляться на смартфонах по всему миру. Большинство ошибок решается простой перезагрузкой. Многие вообще не посещают абсолютное большинство пользователей, а некоторые словно назойливая муха будут возвращаться к вам раз от раза, не давая комфортно пользоваться своим телефоном. Радует то, что Xiaomi знает о проблемах и даже признала часть из них. Возможно, к моменту официального релиза некоторые телефоны получат необходимые заплатки.