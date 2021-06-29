Смартфоны Xiaomi Mi 10, Mi 9T, Mi Note 10 и другие получили множество ошибок с прошивкой MIUI 12.5
Когда в продаже появились первые смартфоны, операционные системы на них были почти идеальными. Багов находили немного, а большую часть ошибок устраняли задолго до официального релиза. Время шло, мобильные телефоны становились всё сложнее, а с ними усложнялись и прошивки. Сегодня смартфон представляет собой настоящий мультимедийный комбайн. Он умеет выполнять столько различных задач, что в какой-то момент стал неотъемлемой часть жизни каждого человека. Смартфоны нужны всем, от клерка в маленькой компании, до уборщицы, которая звонит домой узнать, нужно ли купить булку хлеба в магазине у дома.
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Стоит констатировать, что всё это привело к огромному числу проблем в современных операционных системах. Если не брать в расчёт небольшие китайские компании, то больше всего нареканий касается работы аппаратов Xiaomi. Казалось, что хуже, чем было в MIUI 12, уже не будет, но тут пришла MIUI 12.5, а счастливые обладатели прошивки стали понимать, как прекрасно им жилось ещё несколько месяцев назад. Ниже мы перечислим наиболее массовые ошибки новой прошивки.
- Mi 10 Ultra и Mi 10: после разблокировки экран остаётся тёмным на несколько секунд.
- Redmi K20 и Mi 9T: при попытке подключиться к интернету не появляется всплывающая клавиатура.
- Poco X3 Pro: иногда возникают кратковременные зависания в играх и программах.
- Mi Note 10: со временем начинает работать медленнее.
- Но и это далеко не всё. Так, часть смартфонов (названия не указаны) не позволяют скопировать код подтверждения из SMS. Абсолютно все имеют проблемы с уведомлениями при завершении работы штатного проигрывателя. Также все аппараты могут выдать уведомление о невозможности воспроизведения видео или аудиофайла абсолютно спонтанно.
Инсайдеры отмечают, что проблем гораздо больше, просто новая прошивка только начала появляться на смартфонах по всему миру. Большинство ошибок решается простой перезагрузкой. Многие вообще не посещают абсолютное большинство пользователей, а некоторые словно назойливая муха будут возвращаться к вам раз от раза, не давая комфортно пользоваться своим телефоном. Радует то, что Xiaomi знает о проблемах и даже признала часть из них. Возможно, к моменту официального релиза некоторые телефоны получат необходимые заплатки.
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