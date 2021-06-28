Владелец $34 миллиардов в Биткоинах скончался при невыясненных обстоятельствах
По некоторым данным, около 20% всех добытых Биткоинов безвозвратно утеряны. Выводы основаны на анализе движения монет, которые легко отслеживаются при помощи специализированных сервисов. Предположительно, если владелец не открывал кошелёк больше пяти лет, то у него нет к нему доступа. На первый взгляд данное утверждение выглядит логично, ведь только очень странный человек удержался бы от соблазна превратить пару центов в сотни тысяч и даже миллионы долларов. На самом деле не всё так просто. Так, по некоторым сведениям, Сатоши Накамота принадлежит 1.125 миллиона монет. Судьба создателя первой криптовалюты неизвестна, но мы знаем, что он предпочёл не сжигать токены, несмотря на то, что этого от Сатоши требовали некоторые участники на начальном этапе существования Биткоина.
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Как оказалось, есть (вернее был) ещё один человек, который владел 1 миллионом монет. Мирча Попеску был одним из первых криптоинвесторов. Он считался непримиримым борцом за чистоту криптовалюты, выступая против любых инноваций. В какой-то момент его перестала устраивать ситуация на рынке и в 2012 он открыл собственную криптобиржу MPEx. Тогда регистрация для обычных пользователей стоила 30 Биткоинов. По сообщениям СМИ, 23 июня Попеску утонул у побережья Коста-Рики. Что любопытно, обстоятельства дела не афишируются, а следствие не даёт никаких комментариев на этот счёт. Принимая в расчёт цену Биткоина на сегодня, можно констатировать, что в руках у Попеску находилось криптовалюты на 34 миллиарда долларов.
Киты явно боялись Попеску. Его считали непредсказуемым. Он не раз выдвигал различные ультиматумы, но никогда не прибегал к крайним мерам. Теоретически, если бы Попеску захотел, он мог бы превратить Биткоин в пустышку. Для этого было бы достаточно продать несколько сотен тысяч монет.
Строить сегодня теории заговоров бесполезно, поскольку их и так предостаточно. Неясно, утонули ли Попеску сам, или ему помогли. Что можно сказать с полной уверенностью: энтузиасты следят за его кошельками. Если они придут в движение, значит спящему гиганту (так его часто называли в прессе) действительно помогли. Отследить монеты до вывода их в реальные деньги не выйдет, поскольку существует множество миксеров, скрывающих следы. Кстати, почти одновременно с Попеску скончался и Макафи, который якобы покончил с собой. Неужели всё это действительно случайность?
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