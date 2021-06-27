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Видеокарты GeForce RTX 3060 дешевеют в РФ – цены упали до 30% и продолжают снижаться

Геймерская GeForce RTX 3060 подешевела
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Видеокарты постепенно дешевеют. Если отталкиваться от опыта 2018 года, когда криптовалюты резко упали в цене, то можно предположить, что видеокарты будут держаться на сверхвысоких позициях ещё долго. Во-первых – сегодня добывать ни них Эфир не очень выгодно, поскольку и сам эфир дешевеет, и видеокарты остановились на уровне апреля текущего года. Во-вторых, в 2018 году падение цен началось только после краха криптовалют, а сегодня ничего подобного не происходит. Есть справедливые опасения относительно того, что как только цены на видеокарты опустятся чуть ниже, их тут же начнут разбирать майнеры.

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Пока ничего из вышесказанного не случилось, самое время изучить цены на GeForce RTX 3060. Теоретически, перед нами представитель среднего звена, предлагающий неплохую производительность в играх в разрешении 1080р. Во время майского ажиотажа стоимость подобных видеокарт доходила до 120 000 рублей, ну а сегодня можно смело утверждать, что на российские полки не только пришла большая партия, но и цены неплохо просели. Наиболее доступной версией на рынке остаётся GeForce RTX 3060 производства Palit. Ещё недавно она оценивалась свыше 100 000 рублей, ну а сегодня стоит 76 990 с официальной скидкой в 27%.

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Вообще на данный момент видеокарт GeForce RTX 3060 с заводским бустом на 200 и более МГц в продаже почти нет, поэтому лучше обращать внимание на цену и охлаждение. В этом случае неплохо справляться со своими задачами будет модель от MSI. Она получила заводской разгон до 1807 МГц (+130 МГц), что позволяет надеяться на несколько дополнительных fps даже в разрешении 2К. Сегодня подобная видеокарта стоит 79 000 рублей, а скидка составила около 20 000.

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Если вы не доверяете Palit, а также хотите вместо одного кулера получить сразу три – можно обратить внимание на вариант от GIGABYTE. За 79 990 вас ждёт заводской разгон и эффективная система охлаждения. По факту, её хватило бы и для более горячих графических чипов, а значит GeForce RTX 3060 будет демонстрировать стабильно низкие температуры даже в самых сложных играх.

Ещё одно интересное предложение от GIGABYTE может разгоняться до 1837 МГц и обладает внушительной системой охлаждения. Важно учитывать, что для подобной видеокарты понадобиться блок питания с честными 550 Вт. Это значит, что китайские системники с установленными на заводе блоками питания могут не вытянуть её, либо работать слишком шумно. Это не идёт ни в какое сравнение с требованиями GeForce RTX 3090, но может огорчить тех, кто не планирует апгрейд всего компьютера.

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