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Есть такая работа – быть экспертом. Сегодня не важно, обладаете ли вы реальными знаниями по предмету или нет. Но если уж вам посчастливилось стать экспертом, то даже откровенно глупые и неверные предсказания будут восприниматься толпой читателей, что называется – на ура. Никто не спросит, почему Биткоин упал, когда вы обещали его рост. Вообще создаётся такое ощущение, что эти ребята стали неотъемлемой частью общества. Их словам верят лишь отчасти, а делают исходя из своих личных мыслей. Но всё это не касается Илона Маска. Основатель Tesla пользуется непререкаемым уважением, а его словам доверяют не меньше, чем Папе Римскому. К счастью, Папа не даёт советов по покупке криптовалюты, а вот Илон получает массу удовольствия, наблюдая как рынок после его сообщений срывается вниз и вверх.

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Вчера Илон решил, что наступило самое лучшее время для подъёма Shiba Inu. Он заявил, что завёл собаку породы Сиба Ину, которую назвал Флоки (Floki). Ясно, что подобные заявления не проходят мимо крипторынка. Уже вскоре курс криптовалюты пошёл вверх, за короткое время подорожав на 26%. Сейчас он нормализовался, но в подобных ситуациях всё чаще возникает вопрос: какую выгоду извлекает миллиардер из подобных твитов? Если он делает это безвозмездно, то почему не пишет о борьбе с глобальным потеплением и превращением океанов в помойку? Если он на этом зарабатывает, то неужели 170 миллиардов ему недостаточно?

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Кстати, есть ещё одна профессия: следить за Илоном Маском. Уже через 9 минут после публикации сообщения, на бирже Uniswap неизвестный создал токен под названием Floki. Вы не поверите, эту криптовалюту нельзя майнить, а все монетки находятся у одного или нескольких лиц, но это не помешало многим людям начать их покупать. В итоге за короткий промежуток времени монета выросла на 795% (до 0,000000001100 доллара). Как только ажиотаж начал падать, Floki благополучно подешевел в 1.6 раза и продолжает торговаться, привлекая всё новых криптохомячков.

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Очевидно, что всё это за гранью нормы. Ограниченный круг лиц делает деньги просто из воздуха, в то время как другие этот воздух активно покупают. Тему можно продолжать бесконечно долго, но суть от этого не поменяется. Нужно регулирования всего этого безобразия на уровне государства, при этом необходим консенсус между странами. Ну а пока всё новые продолжатели дела Остапа Бендера делают лёгкие деньги.

Почитать о Floki можно на официальном сайте. Судя по информации, ребята сумели стать миллионерами за пару часов. Сколько точно миллионов долларов им удалось получить, не знает даже Илон Маск. Ну а сама монетка бьёт рекорды, подорожав за сутки на 3500%.