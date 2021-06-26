Большая партия видеокарт прибыла в Европу - GeForce RTX 3060 от 599 евро
Многие пользователи ждали появления видеокарт NVIDIA нового поколения почти год. Проблема была следующая: GeForce RTX 2000-й серии оказались значительно дороже ожиданий геймеров, что привело к низким продажам, а GeForce RTX 2060 так и осталась проходной моделью, которая не смогла повторить успех GTX 1060. NVIDIA обещала нам значительное снижение цен на видеокарты GeForce RTX 3000-й серии, но в дело вмешался дефицит полупроводников, а следом подключились вездесущие майнеры. Когда в декабре 2020 года мы видели в магазине GeForce RTX 3080 за 80 000 рублей, казалось, что хуже уже не будет. Как показала реальность, майский ажиотаж на рынке криптовалют привёл к росту цен на отдельные модели до 300 000 рублей.
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Сегодня мы фиксируем снижение стоимости на российском рынке, а отдельные видеокарты GeForce RTX 3080 стоят ниже 200 000 рублей. Ясно, что это даже не близко к норме, но подвижки на рынке уже есть. Пока они касаются исключительно рынка европейского. Как сообщается, многие страны уже начали получать новые видеокарты с маркировкой Light Hash Rate (LHR). Это полные аналоги уже присутствующих на рынке видеокарт, которые отличаются сниженным на 50% хешрейтом в Эфириуме. Массовая атака на рынке по всему миру ожидается в июле, а пока несколько десятков моделей пришли в Европу. Это тут же сбросило цены на GeForce RTX 3080 до 1400 евро (1670 долларов), а ведь в наших магазинах цены стартуют с 3000 долларов.
GeForce RTX 3060 можно купить от 599 евро (714 долларов), а GeForce RTX 3070 Ti от 929 евро (1108 долларов). В данном случае возникает резонный вопрос: можно ли считать такие цены низкими? В источнике не указывается, вызвали ли обновлённые видеокарты ажиотаж среди покупателей из Европы. Очевидно, что майнеры не обрадовались происходящему, ведь эффективность урезанных графических чипов по таким ценам не позволяет использовать их для добычи Эфириума.
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Положительные известия пришли из страны Восходящего Солнца. Представитель группы компаний ITMedia констатирует, что предложение в разы больше поставок на начало июня. Полки завалены видеокартами, хотя цены на них идут вниз неохотно. Майнерам видеокарты с блокировкой хешрейта не нужны, а геймеры не хотят тратить 2000 долларов за то, что должно стоить не больше 800.
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