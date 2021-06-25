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Если вы не знаете, кто такой Serega Soleniy miner, то срочно бегите повышать квалификацию. Парень он простой, правда часто использует сленговые выражения, которые вводят в ступор непосвящённых пользователей. Но это уже его проблемы, поскольку только от него зависит, будет ли количество новых читателей увеличиваться, или на канале останутся преданные фанаты его творчества. Обычно он часами рассказывает читателям о настройках видеокарт, о заработках в Эфириуме, не забывая приправлять всё это данными по Биткоину и даже о Chia Coin. Кстати, Серёга неплохо поднялся на жёстких дисках. На самом деле пока это только его фантазии, поскольку он занимается активными инвестициями в Chia, о чём вы можете узнать в соответствующем ролике, но сегодня не об этом.

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Обычно мы не являемся поклонниками творчества Серёги, но обойти последний ролик не могли, ведь там есть весьма любопытное видео. Отметим, что снято оно владельцем частной фермы, которая располагается на закрытом заводе. Неясно, что там раньше изготавливали, но сегодня здесь правят шахтёры. Они разместили там оборудование с общим хешрейтом 16 гигахеш. Система продумана до мелочей. Это и правильный отвод тепла, и огромное количество свободного пространства, и лёгкий доступ к отдельным видеокартам. На самом деле сами фермы выглядят кустарно, а автор ролика даже поделился нехитрым способом крепления с помощью куска фанеры. Но это всё детали, ведь важнее всего температура, которая позволяет работать видеокартам в полную силу, не нагреваясь выше 70 градусов.

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Мы предлагаем вам посмотреть видео самостоятельно. Оно короткое, но позволяет составить впечатление о том, как вообще работают профессиональные шахтёры. Обычно майнеров считают чуть ли не паразитами, в то время как здесь они обретают лицо, мыслят, говорят и даже думают. Авторы ролика уверяют, что ферма приносит около 30 000 долларов на момент написания материала. Важно учитывать, что при снижении цены на Эфириум, эффективность снижается. Кроме того, мы не знаем, сколько денег вложено в ферму. Автор умалчивает по какой стоимости брал видеокарты. Если это делалось в момент, когда GeForce RTX 3080 стоила 300 000 рублей, то вернуть вложения будет сложно. Но это уже тема для другого материала. Аналитика от Серёги во второй половине ролика.



