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Xiaomi продолжает выпускать инсайдерские сборки новых прошивок, основанные на образах стабильной MIUI 12.5. На этот раз у нас появилась возможность скачать последнюю бета-версию для 47 аппаратов. Если отбросить в сторону клоны, то у нас почти полный список девайсов, которые значатся в качестве актуальных. Стоит отметить, что инсайдеры до сих пор уверяют нас в том, что Xiaomi выпустит MIUI 12.5 для старых флагманов 2018 года. Это вся серия Mi 8, а также два телефона Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Первый был просто очередной версией флагмана, а второй стал одним из самых больших экспериментов 2018 года. Он обладает конструкцией в виде слайдера, что позволило отказаться от фронтальной камеры. Также заявлена серия Redmi Note 7, но в официальных сборках этих смартфонов мы пока не встречали.

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А вот представленные ниже аппараты могут похвастать стабильной версией MIUI 12.5. В списке представлены телефоны начиная с серии Redmi Note 8, до Redmi Note 10, включая все модели и многочисленные версии, которые так любит выпускать на рынки Китая и Индии Xiaomi. Также есть наиболее популярные устройства POCO, включая F2, F3 и некоторые другие. На этот раз появилась возможность обновить всю серию Redmi K. Это и первые эксперименты в виде популярного Redmi K20 (Mi 9T), а также логичное продолжение Redmi K30 и K40.

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А вот бюджетников почти нет. Судя по всему, Xiaomi решила отказаться от поддержки седьмой и восьмой серии Redmi. Мало того, в списке отсутствуют многочисленные представители девятого поколения. Есть надежда, что прошивки появятся позднее, но пока MIUI 12.5 доступна только для Redmi 9 Power и Redmi 9T. Поскольку это всё ещё стабильные бета-версии, мы советуем вам сохранить данные перед прошивкой. Всю полезную информацию и инструкции ищите по ссылке. Отнеситесь к прочтению внимательно, поскольку никто не гарантирует, что после любого неверного шага ваш любимый смартфон не превратиться в самый настоящий кирпич.

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