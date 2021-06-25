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Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Mi 9T и другие 47 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5

Список смартфонов и ссылки на последние версии прошивок
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Xiaomi продолжает выпускать инсайдерские сборки новых прошивок, основанные на образах стабильной MIUI 12.5. На этот раз у нас появилась возможность скачать последнюю бета-версию для 47 аппаратов. Если отбросить в сторону клоны, то у нас почти полный список девайсов, которые значатся в качестве актуальных. Стоит отметить, что инсайдеры до сих пор уверяют нас в том, что Xiaomi выпустит MIUI 12.5 для старых флагманов 2018 года. Это вся серия Mi 8, а также два телефона Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Первый был просто очередной версией флагмана, а второй стал одним из самых больших экспериментов 2018 года. Он обладает конструкцией в виде слайдера, что позволило отказаться от фронтальной камеры. Также заявлена серия Redmi Note 7, но в официальных сборках этих смартфонов мы пока не встречали.

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А вот представленные ниже аппараты могут похвастать стабильной версией MIUI 12.5. В списке представлены телефоны начиная с серии Redmi Note 8, до Redmi Note 10, включая все модели и многочисленные версии, которые так любит выпускать на рынки Китая и Индии Xiaomi. Также есть наиболее популярные устройства POCO, включая F2, F3 и некоторые другие. На этот раз появилась возможность обновить всю серию Redmi K. Это и первые эксперименты в виде популярного Redmi K20 (Mi 9T), а также логичное продолжение Redmi K30 и K40.

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А вот бюджетников почти нет. Судя по всему, Xiaomi решила отказаться от поддержки седьмой и восьмой серии Redmi. Мало того, в списке отсутствуют многочисленные представители девятого поколения. Есть надежда, что прошивки появятся позднее, но пока MIUI 12.5 доступна только для Redmi 9 Power и Redmi 9T. Поскольку это всё ещё стабильные бета-версии, мы советуем вам сохранить данные перед прошивкой. Всю полезную информацию и инструкции ищите по ссылке. Отнеситесь к прочтению внимательно, поскольку никто не гарантирует, что после любого неверного шага ваш любимый смартфон не превратиться в самый настоящий кирпич.

  1. Redmi K40 
  2. POCO F3 
  3. Mi 11X 
  4. Redmi 10X 5G 
  5. Mi 10T 
  6. Redmi K30S 
  7. Redmi K40 Gaming 
  8. POCO F3 GT 
  9. Redmi Note 8 Pro 
  10. Redmi 10X Pro 
  11. Redmi Note 9 5G 
  12. Redmi Note 9T 
  13. Mi 10 Ultra 
  14. Mi MIX Fold 
  15. Redmi K30 Ultra 
  16. Redmi Note 10 Pro 
  17. Mi 10 Pro 
  18. Mi 9 Pro 5G 
  19. Redmi K20 
  20. Mi 9T
  21. Xiaomi Mi 10T Lite 
  22. Mi 10i 
  23. Redmi Note 9 Pro
  24. Redmi Note 8 
  25. Mi 9 SE 
  26. Redmi K40 Pro 
  27. Redmi 9 Power 
  28. Redmi 9T 
  29. Redmi K30 Pro 
  30. POCO F2 Pro 
  31. POCO X2 
  32. Redmi K30 4G 
  33. Redmi K30 5G 
  34. Redmi K30i 5G 
  35. Mi 9 Lite 
  36. Mi CC9 
  37. Redmi K20 Pro 
  38. Mi 9T Pro 
  39. Mi 11 Lite 5G 
  40. Mi 11 Ultra 
  41. Mi 10S 
  42. Mi Note 10 
  43. Mi CC9 Pro
  44. Mi 10 
  45. Mi 10 Youth Edition 
  46. Mi 10 Lite Zoom 
  47. Xiaomi Mi 11 


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