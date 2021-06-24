Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce GTX 780 VS GeForce RTX 3080 – ищем потенциал у старого флагмана в новых играх по мнению TG

На что способна старая видеокарта в 2021 году?
[ ] для раздела Блоги
1
-100 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В далёком 2013 году NVIDIA выпустила видеокарту GeForce GTX 780. Поскольку продажи начались в мае, то можно констатировать, что с тех пор прошло 8 лет. На момент своего выхода она стоила невероятные 649 долларов, которые превратились для российских покупателей в 23 990 рублей. Народ негодовал, ведь раньше за подобные игрушки приходилось платить не больше 20 000. Везде писали о преодолении психологического барьера в 500 долларов, а сообщество геймеров разделилось на тех, кто был готов выложить такую сумму и тех, кто привык платить куда меньше.

реклама

Сегодня прямым аналогом является GeForce RTX 3080. Она оснащена 10 Гб видеопамяти (всего 3 Гб на GTX 780) и 320-битной шиной, что выглядит явной экономией на фоне 384-битной на старой видеокарте. Неясно, насколько много подобных видеокарт дожили до наших времён. На вторичном рынке их откровенно мало, а большого ажиотажа не наблюдается, что обусловлено недостатком видеопамяти для современных алгоритмов добычи криптовалюты. В любом случае такие видеокарты на руках есть, а значит нет никаких причин отказывать себе в проведении исследования на тему того, насколько GeForce GTX 780 актуальная в 2021 году. Тестовый стенд и результаты добыты ребятами с канала Testing Games. Давайте ознакомимся с таблицей и сделаем выводы.

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-99 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Как это обычно бывает, сделать однозначные выводы крайне сложно, поскольку всё зависит от набора игр, размера вашего кошелька и готовности идти на компромисс. Так, если вы не готовы покупать GeForce RTX 3080 за 220 000 рублей (что в 10 раз дороже тех денег, что просили на старте за GTX 780), то самое время договариваться с собственным эго. 25 кадров в секунду в Red Dead Redemption 2 – это не так уж и плохо, ведь в новой Hitman 3 вас ждут полноценные 55 fps. Особенно хороша старая видеокарта в онлайн-играх и различных шутерах. Там она способна выдавать свыше 100 кадров в секунду, что позволит вам побороться с настоящими чемпионами на более дорогих моделях.

реклама

Всё встаёт на места, когда мы начнём говорить о запасе прочности. Здесь он равен нулю, а сама видеокарта уступает GeForce GTX 1660 как по производительность, так и по объёму видеопамяти. Мало того, ни о какой энергоэффективности здесь и речи нет, ведь перед нами старый флагман, способный разорить вас только лишь на одних счетах за электричество. Возможно, вам удастся пересидеть полупроводниковый кризис на GeForce GTX 780, но только с учётом того, что вторая половина 2021 года будет также бедна на стоящие релизы, как и первая. Пока игр нет, а флагманы стоят 200 000 рублей, она составит вам компанию долгими летними вечерами.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
16
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
10
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
11
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
17
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
6

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 43
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завтра DNS в четвёртый раз выставит на продажу NVIDIA RTX 3080 Ti и 3070 Ti по низким ценам
56
Китайские майнеры перевозят самолетами тонны оборудования в США
31
Через несколько часов состоится распродажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р в DNS
35
Захар Бочаров: игроки не заметили в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 главную подсказку на новый сюжет
15
Личный опыт покупки GeForce RTX 3070 Ti в DNS за 58 000 р – рост цен, баги корзины и многое другое
36
Xiaomi Redmi Note 10S представлен в России – Helio G95, NFC и MIUI 12.5 по цене от 21 990 рублей
1
Готовимся к завтрашней распродаже видеокарт в ДНС заранее — добавляем любую карту прямо в корзину
38
Захар Бочаров: в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки не заметили много новых монстров
15
Рост цены Эфириума увеличил доходы майнеров на 30% – дешёвых видеокарт не будет
57
Создатель Minecraft считает, что его проект "немного мёртв"
7
Основатели криптобиржи Africrypt исчезли с Биткоинами на сумму 4 миллиарда долларов
55
CNBC: Китайские майнеры перевозят в США 3 тонны видеокарт для добычи криптовалют
23
Цены на GeForce RTX 3070 в Китае упали на 500 долларов после новых ограничений по криптовалюте
22
Microsoft подтвердила фон рабочего стола Windows 11
16
Завтра состоится презентация новой операционной системы Windows 11
26
В ходе рекордного падения стоимости Эфира видеокарты в магазинах РФ подешевели до 100 000 рублей
56
Кит купил большую партию Биткоинов, когда они торговались на отметке $28 500
21
MSI объявила характеристики и хешрейт своей карты для майнинга CMP 50HX
9
Онлайн Factorio резко вырос после неудачной попытки «отмены» её создателя
16
Motorola отказывается от бренда Moto и G10 попадает в Россию как Lenovo K13 Note
5

Популярные статьи

10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
51
О Chia, криптовалютах и сжатии интернета спустя 3 месяца - подводим итоги
41
Собираем оптимальный игровой ПК за 40 000 рублей в период дефицита видеокарт
16
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
8
Распродажа ПО: Windows 10 и полезные утилиты со скидкой до 90%
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
16
Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации
37
Обзор комплекта из беспроводной клавиатуры и мышки Genius Smart KM-8200
1

Сейчас обсуждают

Павел Кузнецов
16:00
Неправда! Я завтра лететь никуда не собираюсь!
После следующего обвала курс Bitcoin может упасть до 10 000 долларов
Павел Кузнецов
16:00
Там подпольных наркомиллиардеров полно. будут заначку держать в крипоте и в демократии ездить трать как стартаперы.
После следующего обвала курс Bitcoin может упасть до 10 000 долларов
Теодор Адамски
15:59
минус целый Китай из криптопирамиды, а как крипта скоро перейдет В США и ЕС, там тоже напринимают запретов и законов, и останется крипта в основном у граждан 3 мира, что и скажется на ее стоимости н...
После следующего обвала курс Bitcoin может упасть до 10 000 долларов
GeodE
15:58
Заглот - сын шлюхи
Китайские майнеры массово отключают фермы Биткоина и Эфириума, а эффективность добычи падает
VertusR6
15:58
Сладенький мой)
Китайские майнеры массово отключают фермы Биткоина и Эфириума, а эффективность добычи падает
Manager
15:58
Выйти из бизнеса и продать оборудование в другие страны оптом или своим геймерам в розницу.
Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации
Lamerusha Lat
15:57
Взволнован и напуган. Дрожу.
Сегодня вечером Microsoft анонсирует новую операционную систему Windows 11
VertusR6
15:57
Они будут выпускать игры под консоли как всегда, пс5 и хбокс. А на пк порты делать, а уж потянет ваше ведро 970 это ваши проблемы) в рекомендациях будут 3080
Руководство CD Projekt устраивает нынешнее состояние Cyberpunk 2077
MriS
15:56
«Пуск» из 10-ки есть) Через редактор реестра включается. Возможно в оф. сборке добавят в настройки. Автор про плитки бредятину написал.
Сегодня вечером Microsoft анонсирует новую операционную систему Windows 11
Lamerusha Lat
15:56
А что делать, если он еле-еле сводит концы с концами? За неделю своей писаниной заработает на миску похлёбки - и ладно.
Видеокарты дешевеют на фоне падения цены Ethereum – GeForce RTX 3090 со скидкой до 90 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем