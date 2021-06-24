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В далёком 2013 году NVIDIA выпустила видеокарту GeForce GTX 780. Поскольку продажи начались в мае, то можно констатировать, что с тех пор прошло 8 лет. На момент своего выхода она стоила невероятные 649 долларов, которые превратились для российских покупателей в 23 990 рублей. Народ негодовал, ведь раньше за подобные игрушки приходилось платить не больше 20 000. Везде писали о преодолении психологического барьера в 500 долларов, а сообщество геймеров разделилось на тех, кто был готов выложить такую сумму и тех, кто привык платить куда меньше.

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Сегодня прямым аналогом является GeForce RTX 3080. Она оснащена 10 Гб видеопамяти (всего 3 Гб на GTX 780) и 320-битной шиной, что выглядит явной экономией на фоне 384-битной на старой видеокарте. Неясно, насколько много подобных видеокарт дожили до наших времён. На вторичном рынке их откровенно мало, а большого ажиотажа не наблюдается, что обусловлено недостатком видеопамяти для современных алгоритмов добычи криптовалюты. В любом случае такие видеокарты на руках есть, а значит нет никаких причин отказывать себе в проведении исследования на тему того, насколько GeForce GTX 780 актуальная в 2021 году. Тестовый стенд и результаты добыты ребятами с канала Testing Games. Давайте ознакомимся с таблицей и сделаем выводы.

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Как это обычно бывает, сделать однозначные выводы крайне сложно, поскольку всё зависит от набора игр, размера вашего кошелька и готовности идти на компромисс. Так, если вы не готовы покупать GeForce RTX 3080 за 220 000 рублей (что в 10 раз дороже тех денег, что просили на старте за GTX 780), то самое время договариваться с собственным эго. 25 кадров в секунду в Red Dead Redemption 2 – это не так уж и плохо, ведь в новой Hitman 3 вас ждут полноценные 55 fps. Особенно хороша старая видеокарта в онлайн-играх и различных шутерах. Там она способна выдавать свыше 100 кадров в секунду, что позволит вам побороться с настоящими чемпионами на более дорогих моделях.

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Всё встаёт на места, когда мы начнём говорить о запасе прочности. Здесь он равен нулю, а сама видеокарта уступает GeForce GTX 1660 как по производительность, так и по объёму видеопамяти. Мало того, ни о какой энергоэффективности здесь и речи нет, ведь перед нами старый флагман, способный разорить вас только лишь на одних счетах за электричество. Возможно, вам удастся пересидеть полупроводниковый кризис на GeForce GTX 780, но только с учётом того, что вторая половина 2021 года будет также бедна на стоящие релизы, как и первая. Пока игр нет, а флагманы стоят 200 000 рублей, она составит вам компанию долгими летними вечерами.



