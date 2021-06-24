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Основатели криптобиржи Africrypt исчезли с Биткоинами на сумму 4 миллиарда долларов

Рекордное хищение денег обычных пользователей и инвесторов
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Биткоин невозможно взломать – это знает каждый, кто хоть немного изучал вопрос функционирования криптовалют. Для того чтобы у вас появилась призрачная возможность взлома, нужно получить в собственность более 50% всех монет, что нереализуемо. Некоторые надежды связываются с появлением квантовых компьютеров, но эта тема настолько мутная, а результаты непредсказуемы, что гораздо проще отыскать лампу с джином и попросить у него пару тысяч Биткоинов просто так. Что же, человек – существо пытливое и находчивое. Если криптовалюта не взламывается, значит нужно искать другие подходы. И они есть.

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Поскольку обмануть сложный, практически идеальный код, придуманный Сатоши Накамото, нереально, стоит обратить своё внимание на людей. В данном случае всё дело в человеческом факторе. Два паренька из Южной Африки (17 и 20 лет) создали криптобиржу Africrypt. Она быстро зарекомендовала себя с лучшей стороны, привлекая внимание десятков тысяч обычных держателей криптовалюты и инвесторов. В какой-то момент, когда Биткоины там стали литься рекой, старший брат по имени Амир Каджи неожиданно заявил, что компания стала жертвой неизвестных хакеров. Столь неприятная ситуация случилась ещё в апреле, а с тех пор о братьях не было ни слуху ни духу.

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Сегодня крупная юридическая фирма из Кейптауна, которую наняли инвесторы, огласила итоги расследования. Как выяснилось, ещё за неделю до инцидента сотрудники Africrypt потеряли доступ к своим аккаунтам. Братья заверили их, что всё в полном порядке, идут технические работы. Согласно результатам расследования, организаторы биржи вывели криптовалюты на сумму, эквивалентную 69 000 Биткоинов. Случилось это в апреле, когда стоимость 1 BTC достигала 60 000 долларов. Это значит, что потери инвесторов составили около 4 миллиардов долларов.

Сразу же после пропажи Биткоинов были наняты специалисты, которые также огласили свой вердикт. По их словам, братья Каджи использовали специальные миксеры, что позволило им сделать невозможным отслеживание криптовалюты. Инвесторы обратились к правоохранительным органам с требований начать уголовное преследование братьев, но получили отказ. Дело в том, что в Южной Африке криптовалюта не является финансовым активом. По закону она не ценнее любого другого виртуального актива в любой онлайн-игре. Это не значит, что братья Каджи не будут преследоваться, но пока расследование продолжается, они успеют замести следы ещё тщательнее. Кстати, подобное преступление названо самым крупным в истории криптовалют. В прошлый раз мошенники увели всего 23 000 Биткоинов. А ведь наметился очевидный прогресс, с чем мы не можем не поздравить всю криптовалютную индустрию.

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