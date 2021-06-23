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Xiaomi уже много лет выпускает серию смартфонов Redmi Note. Наиболее мощными являются аппараты с приставкой «Pro», отличающиеся продвинутым процессором и камерой. Начиная с седьмого поколения в качестве объектива использовалась 64 Мп камера, которая стала ещё лучше в девятом поколении, и только к десятому была заменена на рекордную 108 Мп. Поскольку в момент выхода данный аппарат был гораздо дороже предыдущих поколений, купить его удалось не всем фанатам, однако, скидки никто не отменял, ведь сегодня официальный партнёр Xiaomi предлагает сэкономить 3000 рублей.

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Данный аппарат поставляется с 8 Гб оперативной памяти и включает хранилище на 128 Гб. Это будет достаточно для работы любых приложений, а также записи видео без ограничений. Истинных ценителей качественных дисплеев порадует OLED-матрица на 120 Гц. Она получила размер 6.67 дюймов и действительно обладает правильным чёрным цветом с яркостью до 1200 нит. Аккумулятор на 5000 мАч с обладает внушительными показателями автономности, а быстрая зарядка на 33 Вт обеспечит вам 59% заряда всего за 30 минут.

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В телефоне установлены стереодинамики, а фронтальная и тыльная панель защищены стеклом Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков разместился на боку, а скоростной процессор Snapdragon 732G обладает как внушительным запасом мощности, так и отличной энергоэффективностью. Главная особенность Redmi Note 10 Pro – это 108 Мп камера. Она вызвала ажиотаж в 2020 году, впервые появившись во флагманском аппарате Mi 10, но в данном случае она установлена в гораздо менее дорогом устройстве. Если в официальном магазине Xiaomi в РФ скидка составила 3000 рублей, то в Ситилинк его можно купить за 25 990 рублей вообще без скидок.

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Это значит, что даже если вы прочтёте материал уже после того, как в официальном магазине акция завершится, в Ситилинк он всё равно будет доступен. Есть ещё версия голубом цвете, но она стоит на 1000 рублей дороже. Смартфон защищён от пыли и брызг по стандарту IP53, на дисплее наклеена плёнка, есть NFC, 3.5 мм разъём и даже FM-радио. На борту уже установлена самая новая операционная система Android 11, работающая на прошивке MIUI 12, более новая – MIUI 12.5 должна прийти по воздуху уже к концу лета.