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PlayStation 5 ещё задолго до появления в продаже стала самой желанной консолью для миллионов потенциальных покупателей. Удивительно, но Sony по какой-то непонятной причине не ожидала взрывного спроса, заказав гораздо меньше комплектующих, чем рынок мог проглотить. В обычной ситуации это можно было бы исправить за несколько месяцев, но на дворе полупроводниковый кризис. Видеокарт не хватает даже майнерам, а перекупщики заставляют фанатов японской компании платить на 15 000 рублей дороже. Кто-то может сказать, что на фоне десятков тысяч рублей за видеокарты – это не такая уж и проблема, но дело даже не в перекупщиках, а в том, что в западных странах растёт категория лиц, которые раньше никогда приставки не покупали.

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Речь идёт о представительницах слабого пола. Как сообщается, первая версия PlayStation была интересна только 18% девушкам, большая часть которых оказались родом из Японии и Северной Америки (США и Канада). Время шло, а с ним процент представительниц женского пола становился всё больше. Можно констатировать, что PlayStation 4 покупали 61% мужчин и 41% женщин. Удивительно, но для PlayStation 5 показатель будет только увеличиваться. Кстати, в странах Латинской Америки, Африки и Азии показатель также вырос с 1% в начале 2000-х до 10% в 2020 году.

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Для получения дополнительной информации мы предлагаем вам как следует изучить слайды. Важно понимать, что для каждого региона реклама Sony разнится. Японская корпорация учитывает и гендерные различия, и этот самый процент девушек, и многие другие показатели. Будет логичным предположить, что вложения в рекламу тайтлов, которые интересуют женский пол в РФ не окупится, а вот в Японии они вызывают стойкий интерес и набирают популярность.

На этом фоне заоблачные продажи консолей последнего поколения уже не кажутся такими удивительными. Если ещё десять лет назад приставку покупала каждая пятая девушка, то сегодня почти каждая вторая. А ведь и мужской пол стал ещё больше интересоваться приставками. Выходит, что Sony действительно нашла растущий рынок сбыта. Ожидается, что в 2021 году японская компания поставит абсолютный рекорд, который превысит все показатели для предыдущих поколений консолей. С этой целью планируется расширить производство этим летом, ну а результат должен быть виден только к концу осени.