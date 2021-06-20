Эталонных GeForce 3070Ti почти не было, а бюджетные модели дороже и медленнее FE – Hardwaretimes
NVIDIA почти всегда выпускает эталонную версию новой видеокарты, поступающей не рынок. Если случается исключение, как было с GeForce RTX 3060, то компания договаривается с партнёрами о появлении нескольких моделей с референсными тактовыми частотами. По сути, перед нами официальная видеокарта, но шильдик на ней может висеть чей угодно. Поскольку новая GeForce RTX 3070 Ti не стала исключением, версия Founders Edition появилась на старте продаж и была доступна на сайте NVIDIA. Неясно, сколько всего было видеокарт, но они буквально исчезли из продажи и до российского рынка вообще не доехали. И вот здесь произошло самое удивительное, ведь на этот раз никто из партнёров не выпустил копию эталонной карты.
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Но и это далеко не всё. Дело в том, что многие партнёры на этот раз выпустили самые бюджетные версии GeForce RTX 3070 Ti, оказавшиеся медленнее Founders Edition. Здесь дело в дешёвых платах и недорогих комплектующих, а также примитивной системе охлаждения. По факту производителям не запрещается экспериментировать с графическим чипом, вот только раньше никому в голову не приходило сделать его хуже эталонной версии. Ещё полгода назад идея могла показаться глупой, а покупатели устроили бы настоящую истерику, но не сегодня. Неважно, сколько производителей приготовили подобные сюрпризы геймерам, но Zotac явно отличилась. Сообщается, что её GeForce RTX 3070 Ti Trinity уступает по скорости референсной от NVIDIA, а вот рекомендованная цена на неё больше. Получается, что компания воспользовалась тем, что на кастомные версии разрешено устанавливать цены выше рекомендованных, вот только в данном случае это явно неоправданно.
Больше информации по ценам дано в источнике. Стоимость там указана в рупиях, поэтому мы оставляем её за кадром, ограничившись только фактами. Инсайдер утверждает, что многие партнёры NVIDIA манипулирую рынком и цифрами, поставляя медленные варианты, цена которых неоправданна. Почему же обычные покупатели почти ничего не знают о подобных ценовых сюрпризах? Всё просто: магазины откусывают свою часть пирога, завышая стоимость ещё на пару сотен долларов, а тем счастливчикам, которым удалось отхватить наиболее дешёвый вариант, ничего не остаётся как радоваться, ведь все остальные стоят не 58 000 рублей, а как минимум в два раза больше.
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