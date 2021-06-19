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Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12.5 для 31 актуального смартфона

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Второй квартал 2021 года подходит к концу, а с ним должно быть выполнено и обещание Xiaomi выпустить прошивку MIUI 12.5 для смартфонов второй волны. Судя по тому, как всё спокойно в лагере китайской компании, ждать хороших вестей не стоит. А ведь обещания касались не только выхода прошивок в Китае, но и на глобальном рынке. Мы ещё помним заявления об одновременном появлении MIUI 12.5 по всему миру, хотя, похоже на то, что производитель об этом забыл окончательно. Суть в том, что даже спустя два месяца после появления MIUI 12.5 в Китае на семи телефонах, российские пользователи остаются на старой MIUI 12. 

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Дабы хоть как-то улучшить ситуацию, мы предлагаем вам опробовать наиболее новую прошивку уже сегодня. Поскольку тестовые сборки выходят несколько раз в неделю, последняя от 17 июня вышла на 31 смартфон. Нужно понимать, что в данном паке нет многих популярных девайсов. Например, Mi 9T Pro, Redmi Note 8 Pro и некоторые другие. Тем не менее прошивка доступна для следующих телефонов: Mi 10T – который принёс флагманский процессор в среднебюджетный сектор; Mi 9 – который до сих пор может дать фору любому современному телефону, как по качеству съёмки, так и по мощности; Mi 10 Ultra – камера которого ещё долго будет удивлять экспертов и энтузиастов; Redmi Note 9 Pro 5G – считающийся одним из самых недорогих аппаратов из получивших полноценную поддержку мобильных сетей пятого поколения, а также многие другие. 

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Прошивка относится к классу стабильных бета-версий. Поскольку мы не знаем, сколько времени Xiaomi планирует вылавливать ошибки, то сказать однозначно, на каком этапе готовности она находится, крайне сложно. В любом случае для многих из указанных девайсов MIUI 12.5 выйдет к концу лета. Будем надеяться, что этот прогноз также относится к российским пользователям. Ссылка на прошивки доступна здесь. Изучите все необходимые материалы перед тем, как приступите к обновлению своего гаджета. Неверные действия могут привести к нежелательным последствиям. 

  1. Redmi K30S
  2. Mi 10i
  3. Redmi 10X Pro
  4. Mi 11X
  5. Redmi Note 9 Pro 5G
  6. Mi 10
  7. POCO F2 Pro
  8. Mi 10 Ultra
  9. Redmi K30 Pro
  10. POCO F3
  11. Mi 10S
  12. POCO F3 GT
  13. Mi MIX Fold
  14. Redmi K40 Pro
  15. Mi 10T
  16. Redmi K30 5G
  17. Redmi K40 Gaming
  18. POCO X2
  19. Mi 11 Ultra
  20. Redmi 10X 5G
  21. Redmi K30i 5G
  22. Xiaomi Mi 11
  23. Redmi K30 4G
  24. Mi 9
  25. Mi 10 Pro
  26. Redmi K40
  27. Mi 11 Lite 5G
  28. Mi 9 Pro 5G
  29. Mi 10 Youth Edition
  30. Redmi K30 Ultra
  31. Xiaomi Mi 10T Lite
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