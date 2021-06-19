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Второй квартал 2021 года подходит к концу, а с ним должно быть выполнено и обещание Xiaomi выпустить прошивку MIUI 12.5 для смартфонов второй волны. Судя по тому, как всё спокойно в лагере китайской компании, ждать хороших вестей не стоит. А ведь обещания касались не только выхода прошивок в Китае, но и на глобальном рынке. Мы ещё помним заявления об одновременном появлении MIUI 12.5 по всему миру, хотя, похоже на то, что производитель об этом забыл окончательно. Суть в том, что даже спустя два месяца после появления MIUI 12.5 в Китае на семи телефонах, российские пользователи остаются на старой MIUI 12.

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Дабы хоть как-то улучшить ситуацию, мы предлагаем вам опробовать наиболее новую прошивку уже сегодня. Поскольку тестовые сборки выходят несколько раз в неделю, последняя от 17 июня вышла на 31 смартфон. Нужно понимать, что в данном паке нет многих популярных девайсов. Например, Mi 9T Pro, Redmi Note 8 Pro и некоторые другие. Тем не менее прошивка доступна для следующих телефонов: Mi 10T – который принёс флагманский процессор в среднебюджетный сектор; Mi 9 – который до сих пор может дать фору любому современному телефону, как по качеству съёмки, так и по мощности; Mi 10 Ultra – камера которого ещё долго будет удивлять экспертов и энтузиастов; Redmi Note 9 Pro 5G – считающийся одним из самых недорогих аппаратов из получивших полноценную поддержку мобильных сетей пятого поколения, а также многие другие.

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Прошивка относится к классу стабильных бета-версий. Поскольку мы не знаем, сколько времени Xiaomi планирует вылавливать ошибки, то сказать однозначно, на каком этапе готовности она находится, крайне сложно. В любом случае для многих из указанных девайсов MIUI 12.5 выйдет к концу лета. Будем надеяться, что этот прогноз также относится к российским пользователям. Ссылка на прошивки доступна здесь. Изучите все необходимые материалы перед тем, как приступите к обновлению своего гаджета. Неверные действия могут привести к нежелательным последствиям.

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