Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12.5 для 31 актуального смартфона
Второй квартал 2021 года подходит к концу, а с ним должно быть выполнено и обещание Xiaomi выпустить прошивку MIUI 12.5 для смартфонов второй волны. Судя по тому, как всё спокойно в лагере китайской компании, ждать хороших вестей не стоит. А ведь обещания касались не только выхода прошивок в Китае, но и на глобальном рынке. Мы ещё помним заявления об одновременном появлении MIUI 12.5 по всему миру, хотя, похоже на то, что производитель об этом забыл окончательно. Суть в том, что даже спустя два месяца после появления MIUI 12.5 в Китае на семи телефонах, российские пользователи остаются на старой MIUI 12.
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Дабы хоть как-то улучшить ситуацию, мы предлагаем вам опробовать наиболее новую прошивку уже сегодня. Поскольку тестовые сборки выходят несколько раз в неделю, последняя от 17 июня вышла на 31 смартфон. Нужно понимать, что в данном паке нет многих популярных девайсов. Например, Mi 9T Pro, Redmi Note 8 Pro и некоторые другие. Тем не менее прошивка доступна для следующих телефонов: Mi 10T – который принёс флагманский процессор в среднебюджетный сектор; Mi 9 – который до сих пор может дать фору любому современному телефону, как по качеству съёмки, так и по мощности; Mi 10 Ultra – камера которого ещё долго будет удивлять экспертов и энтузиастов; Redmi Note 9 Pro 5G – считающийся одним из самых недорогих аппаратов из получивших полноценную поддержку мобильных сетей пятого поколения, а также многие другие.
Прошивка относится к классу стабильных бета-версий. Поскольку мы не знаем, сколько времени Xiaomi планирует вылавливать ошибки, то сказать однозначно, на каком этапе готовности она находится, крайне сложно. В любом случае для многих из указанных девайсов MIUI 12.5 выйдет к концу лета. Будем надеяться, что этот прогноз также относится к российским пользователям. Ссылка на прошивки доступна здесь. Изучите все необходимые материалы перед тем, как приступите к обновлению своего гаджета. Неверные действия могут привести к нежелательным последствиям.
- Redmi K30S
- Mi 10i
- Redmi 10X Pro
- Mi 11X
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi 10
- POCO F2 Pro
- Mi 10 Ultra
- Redmi K30 Pro
- POCO F3
- Mi 10S
- POCO F3 GT
- Mi MIX Fold
- Redmi K40 Pro
- Mi 10T
- Redmi K30 5G
- Redmi K40 Gaming
- POCO X2
- Mi 11 Ultra
- Redmi 10X 5G
- Redmi K30i 5G
- Xiaomi Mi 11
- Redmi K30 4G
- Mi 9
- Mi 10 Pro
- Redmi K40
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30 Ultra
- Xiaomi Mi 10T Lite
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