Видеокарта MX450 оказалась на 40% медленнее, чем заявляла NVIDIA и уступает GeForce GTX 1050
NVIDIA уже много лет лидирует на рынке дискретных видеокарт. Попытки AMD выглядят несерьёзно и не могут подорвать монопольное положение зелёных. Особенно успешно NVIDIA зарекомендовала себя в бюджетном секторе, где немалую часть продаж составляют видеокарты для ноутбуков. С этой целью была создана специальная серия, самой быстрой моделью которой является MX450. На момент выхода NVIDIA уверяла, что во многих задачах данная карточка работает на равных с GeForce GTX 1050, а в некоторых даже обходит представителя бюджетных GPU.
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Неясно, о чём думали маркетологи, которые делали столь громкие заявления, но последние тесты подтверждают несостоятельность подобных утверждений. Ниже можно рассмотреть результаты нескольких ноутбуков с видеокартой MX450 в тесте Fire Strike. За 100% приняли официальные показатели NVIDIA, а ниже реальные показатели. Важно понимать, что это не какие-то бюджетные модели на старых медленных камнях. Меньше всего баллов получил Lenovo ThinkPad T14, оснащённый 4-ядерный процессором Core i7-1165G7, созданным на основе 10-нм техпроцесса. Он способен разгоняться до 4.7 ГГц и демонстрирует отличные рабочие показатели.
Удивительно, но нет ни одного ноутбука, который может достичь 7500 баллов в Fire Strike. HP Pavilion 15-eg0025cl получил 4753 балла, что на 37% хуже заявленных результатов. У нас также есть данные по производительности мобильной GeForce GTX 1050. Как видите, средние показатели по всем протестированным ноутбукам составляют 6022 балла, а значит даже самый скоростной из всех протестированных лэптопов производства HP на новой видеокарте не способен тягаться со старой карточкой. Ниже можно рассмотреть официальные сравнительные данные от NVIDIA.
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Важно понимать, что многие ноутбуки с видеокартой MX450 поставляются на менее производительных камнях, а значит итоговый результат может оказаться куда ниже. Всё это только вводит в заблуждение потенциальных покупателей. Многие из них полагают, что лучше взять ноутбук на бюджетной видеокарте MX450, чем просто с интегрированным процессором AMD последнего поколения. Вот только реальность такова, что последний часто оказывается быстрее, но большая часть бюджетных геймеров и дальше выбирают связку NVIDIA + Intel, которая, как мы увидели, может оказаться не настолько быстрой, как хотелось бы.
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