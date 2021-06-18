Виртуальные криптоутки становятся популярны – заработки на одной утке доходят до $41 000 в год
После того как Эфириум стал приносить реальный доход, и появились первые криптомиллионеры, в сети стали популярны различные игры на блокчейне. Пожалуй, самой известной из них были Криптокотики (CryptoKitties). Милые кошечки продавались за десятки и даже сотни тысяч долларов. Годы шли, и сегодня сайт с CryptoKitties почти безлюден, а самые редкие животные уже не вызывают былого ажиотажа. Что же не котиками едиными, ведь не так давно появилась новая игра Waves Ducks.
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Суть игры состоит в коллекционировании яиц и выращивании из них уточек. Всё это происходит на блокчейне, а получить исчерпывающую информацию можно на сайте разработчиков. Для начала нужно купить яйцо (лучше несколько). Из них появится утка, которая может оказаться пустышкой, со стандартными характеристиками, а может действительно уникальное существо. Не думайте, что вы так просто зайдёте, и вам попадётся редчайшая утка на свете. Нужно потратить много времени, скрещивать виды и строить своё генеалогическое дерево. Кроме того, далеко не все утки могут нести яйца, хотя не в них счастье, ведь особую ценность имеют существа, которые прошли через несколько поколений. Чем больше удачных попыток вы сделали, тем уникальное будет утка, а значит ей можно продать подороже.
Не спрашивайте, кто покупает уток и яйца. Очевидно, что мы не знаем никого, кто бы захотел заниматься подобными делами, но это не значит, что таковых нет среди наших читателей. Любители криптоуток подсчитали, что при появлении уникальной утки, способной к размножению (уникальность 100%), она будет нести вам 313 яиц в год, что соответствует $41 000 по курсу на момент написания материала.
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Разработчики уверяют, что можно начать бесплатно, но на самом деле для этого нужно потратить много времени в социальных сетях, а одно яйцо, которое вам дадут, с вероятностью 100% окажется пустышкой. Проще перейти на площадку swop.fi, которую создали для обмена и покупки яиц. Посмотреть уникальных уток можно по этому адресу. С виду они мало чем отличаются от обычных, а аватарами служат известные люди. Например, Илон Маск. Кстати, разработчик Waves Ducks несколько месяцев назад умудрился продать уникальную утку в NFT за 1 миллион долларов. Увы, цены на большинство существ куда ниже, но никто ведь не знает, кому улыбнётся удача. Вдруг самая редкая и дорогая криптоутка ждёт именно вас?
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