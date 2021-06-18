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Многие наши читатели неоднократно видели на нашем сайте рекламу магазина Ситилинк. Все те, кто предпочитает искать товары в ручном режиме, просто проходят мимо, но есть немалая часть пользователей, у которых просто нет времени изучать сложные диаграммы, сравнивать цены по магазинам и выполнять десятки других действий. Они видят, что товар действительно стоит дешевле, чем во многих других магазинах, и покупают его без лишних слов. На этом вся лирика заканчивается, ведь подобные материалы помогают ресурсу зарабатывать, давая возможность нашим читателям получать свежий контент без выходных и перерывов на обед.

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В последние годы немалая часть мошенников всех мастей перекочевала из реального мира в интернет. Как оказалось, здесь гораздо безопаснее проворачивать свои схемы, а наказание приходит гораздо реже, чем если обманывать бабушек и проворачивать махинации с весами на рынке. Пока некоторые отчаянные ребята выживают за счёт фишинга, есть и более крупные рыбы. Они знают толк в своём деле и имеют на вооружении не только команду профессионалов, но и продвинутое ПО. Почему мы начали тему с магазина Ситилинк? Да всё просто, в последнее время покупатели стали всё чаще жаловаться на сайт Clltilink.club. Сообщается, что скидки на GeForce RTX 3080 Ti достигают 100 000 рублей, всё всегда есть в наличии, а товары идут прямиком от производителя.

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Как оказалось, это обычные мошенники. Вы видите ссылку в интернете, переходите по ней, у вас дрожат руки от одной мысли, что GeForce RTX 3070 Ti может вам достаться всего за 58 000 рублей. Всё указывает на то, что это оригинальный сайт Ситилинк, ведь он скопирован до мельчайших деталей. Оплата проведена, деньги с карты сняты, вот только видеокарта не приходит. Вы ждёте, а после звоните в настоящий Ситилинк, где вам рассказывают о мошенниках. В сети есть масса подобных историй, а клоны популярных магазинов появляются как грибы после дождя. Проблема в том, что геймеры – народ осмотрительный. Они тщательно изучают предложения на рынке, выбирают оптимальную карточку, долго обдумывают покупку, и только после этого платят. Тотальный дефицит видеокарт приводит к неожиданным последствиям, ведь даже осмотрительные люди превращаются в наивных школьников. Будем надеяться, что вы предупреждены и не поведётесь на подобные аферы в будущем.