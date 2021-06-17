Разработчики GTA V удалят аккаунты геймеров на Xbox 360 и PlayStation 3 в режиме GTA Online
Grand Theft Auto V считается не только самой продаваемой игрой в истории, но и одной из наиболее прибыльных. Сложно подсчитать, сколько проект на самом деле принёс денег, но уже на старте продаж (буквально через пару дней) разработчики отчитались о возвращении средств на создание игры. А ведь всё это было в далёком 2011 году. Тогда Grand Theft Auto V вышла на игровых приставках Xbox 360 и PlayStation 3, а спустя пару лет перекочевала в слегка обновлённом виде на консоли следующего поколения. В 2015 году Grand Theft Auto V заглянула на ПК и с тех пор графика там не обновлялась. Сегодня в недрах Rockstar Games зреет ещё один рестайлинг, ну а старая игра 2011 года должна в буквальном смысле заиграть новыми красками на новых приставках Xbox Series X и PlayStation 5.
реклама
Несмотря на все эти перемены, владельцы старых консолей Xbox 360 и PlayStation 3 до сих пор продолжают играть в так называемую GTA Online, предлагающую огромный виртуальный мир с большим количеством возможностей. Неясно, сколько таковых на самом деле, но уже в этом году всем им закроют доступ в легально купленную игру. Так, 16 декабря зайти на серверы GTA Online на приставках Xbox 360 и PlayStation 3 будет невозможно. Отметим, что обычно отключения происходят в том случае, когда издатель не может себе позволить содержать сервер из-за падения спроса. Вот только Rockstar Games явно не бедствует, а значит им просто наплевать на фанатов серии.
В подтверждение этому факту можно указать несколько неприятных сюрпризов, которые ждут владельцев старый консолей. Так, они не только лишатся своих достижений, которые, кстати, покупались за реальные деньги, но и не получат возможности перенести сохранения на другие сервера. К примеру, можно было бы сделать учётные записи доступными с игровых приставок нового поколения. Многие потратили на свой аккаунт сотни и тысячи долларов, и будут готовы купить Grand Theft Auto V на PlayStation 5 за какие-то 60 долларов.
Напомним, что официальная поддержка GTA Online для старых приставок прекращена ещё в 2015 году. С тех пор разработчики не выпускали никакого контента, а геймеры находились в гораздо более худших условиях, чем их коллеги на новых консолях. Ясно, что Rockstar Games невыгодно поддерживать Xbox 360 и PlayStation 3, а всё это выглядит как попытка заставить их перейти на новое железо. Повторимся, что было бы неплохо дать фанатам хотя бы возможность перенести свой аккаунт.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила