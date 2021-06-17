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Разработчики GTA V удалят аккаунты геймеров на Xbox 360 и PlayStation 3 в режиме GTA Online

Rockstar Games поступает несправедливо с тем, кто вложил в игру немало реальных денег
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Grand Theft Auto V считается не только самой продаваемой игрой в истории, но и одной из наиболее прибыльных. Сложно подсчитать, сколько проект на самом деле принёс денег, но уже на старте продаж (буквально через пару дней) разработчики отчитались о возвращении средств на создание игры. А ведь всё это было в далёком 2011 году. Тогда Grand Theft Auto V вышла на игровых приставках Xbox 360 и PlayStation 3, а спустя пару лет перекочевала в слегка обновлённом виде на консоли следующего поколения. В 2015 году Grand Theft Auto V заглянула на ПК и с тех пор графика там не обновлялась. Сегодня в недрах Rockstar Games зреет ещё один рестайлинг, ну а старая игра 2011 года должна в буквальном смысле заиграть новыми красками на новых приставках Xbox Series X и PlayStation 5.

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Несмотря на все эти перемены, владельцы старых консолей Xbox 360 и PlayStation 3 до сих пор продолжают играть в так называемую GTA Online, предлагающую огромный виртуальный мир с большим количеством возможностей. Неясно, сколько таковых на самом деле, но уже в этом году всем им закроют доступ в легально купленную игру. Так, 16 декабря зайти на серверы GTA Online на приставках Xbox 360 и PlayStation 3 будет невозможно. Отметим, что обычно отключения происходят в том случае, когда издатель не может себе позволить содержать сервер из-за падения спроса. Вот только Rockstar Games явно не бедствует, а значит им просто наплевать на фанатов серии.

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В подтверждение этому факту можно указать несколько неприятных сюрпризов, которые ждут владельцев старый консолей. Так, они не только лишатся своих достижений, которые, кстати, покупались за реальные деньги, но и не получат возможности перенести сохранения на другие сервера. К примеру, можно было бы сделать учётные записи доступными с игровых приставок нового поколения. Многие потратили на свой аккаунт сотни и тысячи долларов, и будут готовы купить Grand Theft Auto V на PlayStation 5 за какие-то 60 долларов.

Напомним, что официальная поддержка GTA Online для старых приставок прекращена ещё в 2015 году. С тех пор разработчики не выпускали никакого контента, а геймеры находились в гораздо более худших условиях, чем их коллеги на новых консолях. Ясно, что Rockstar Games невыгодно поддерживать Xbox 360 и PlayStation 3, а всё это выглядит как попытка заставить их перейти на новое железо. Повторимся, что было бы неплохо дать фанатам хотя бы возможность перенести свой аккаунт. 

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