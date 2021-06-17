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Неделю назад Xiaomi выпустила самый большой сборник образов, основанный на MIUI 12.5. Поскольку тестирование финальных версий всё ещё продолжается, увидеть 49 актуальных аппаратов в одном месте было приятно. Судя по всему, аттракцион невиданной щедрости повторится нескоро, а значит нам снова придётся довольствоваться либо старыми прошивками, либо ждать появление новых чрез неделю, когда состоится возможный релиз MIUI 12.5 для телефонов, которые не попали в текущий перечень.

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В данной подборке вас ждут 30 наименований, среди которых отметился бестселлер 2020 года – Redmi Note 8 Pro; один из самых удачных экспериментов и по совместительству входящий в число наиболее популярных девайсов 2020 года – Mi 9T; один из самых востребованных флагманов 2020 года – Mi 10; лучший камерофон 2020 года и обладатель самого продвинутого зума на планете – Mi 10 Ultra; популярный бюджетник, продажи которого до сих пор бьют рекорды – Redmi 9T; уникальный Mi 11 Ultra, получивший настолько мощные камеры, что конкуренты ещё долго будут пытаться повторить в своих гаджетах нечто подобное, а также ряд других телефонов.

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Поскольку прошивки официальные, вы можете не переживать, что в них спрятан вредоносный код или скрытый майнер. Это не финальная версия, но близкая к релизной стабильная бета, которая на многих телефонах в Китае рассылается по воздуху. Прежде чем производить какие-либо манипуляции, убедитесь в своих способностях справится с любыми неожиданностями, возникающими в момент прошивки. Также прочтите инструкцию. Она доступна по ссылке вместе с прошивками при нажатии на тот или иной телефон. Это инсайдерские версии, поэтому помните, что никто не гарантирует, что после установки ваш смартфон не превратится в кирпич, хотя шанс подобного исхода и приближается к нулю. Получить доступ к прошивкам можно по ссылке.

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