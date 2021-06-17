Redmi Note 8 Pro, Mi 9T и 30 других смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
Неделю назад Xiaomi выпустила самый большой сборник образов, основанный на MIUI 12.5. Поскольку тестирование финальных версий всё ещё продолжается, увидеть 49 актуальных аппаратов в одном месте было приятно. Судя по всему, аттракцион невиданной щедрости повторится нескоро, а значит нам снова придётся довольствоваться либо старыми прошивками, либо ждать появление новых чрез неделю, когда состоится возможный релиз MIUI 12.5 для телефонов, которые не попали в текущий перечень.
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В данной подборке вас ждут 30 наименований, среди которых отметился бестселлер 2020 года – Redmi Note 8 Pro; один из самых удачных экспериментов и по совместительству входящий в число наиболее популярных девайсов 2020 года – Mi 9T; один из самых востребованных флагманов 2020 года – Mi 10; лучший камерофон 2020 года и обладатель самого продвинутого зума на планете – Mi 10 Ultra; популярный бюджетник, продажи которого до сих пор бьют рекорды – Redmi 9T; уникальный Mi 11 Ultra, получивший настолько мощные камеры, что конкуренты ещё долго будут пытаться повторить в своих гаджетах нечто подобное, а также ряд других телефонов.
Поскольку прошивки официальные, вы можете не переживать, что в них спрятан вредоносный код или скрытый майнер. Это не финальная версия, но близкая к релизной стабильная бета, которая на многих телефонах в Китае рассылается по воздуху. Прежде чем производить какие-либо манипуляции, убедитесь в своих способностях справится с любыми неожиданностями, возникающими в момент прошивки. Также прочтите инструкцию. Она доступна по ссылке вместе с прошивками при нажатии на тот или иной телефон. Это инсайдерские версии, поэтому помните, что никто не гарантирует, что после установки ваш смартфон не превратится в кирпич, хотя шанс подобного исхода и приближается к нулю. Получить доступ к прошивкам можно по ссылке.
- Mi 10T
- Mi 10 Pro
- Redmi K30S
- Redmi K30 Ultra
- POCO X2
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 9T
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 9T
- Mi 11
- Redmi K30 5G
- Redmi K20
- Redmi Note 8
- Redmi 9T
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi Note 10
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 9 Lite
- Redmi K30 Pro
- Mi 10S
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X 5G
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi 10 Ultra
- Redmi K30i 5G
- Mi 10
- Mi 10T Lite
- POCO F2 Pro
- Mi 9 SE
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