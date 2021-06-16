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В конце прошлого года на рынок хлынуло новое поколение видеокарт NVIDIA. На тот момент флагманская GeForce RTX 3080 была доступна за 64 000 рублей, что вызвало бурю негодования у обычных геймеров. Казалось, что это просто грабёж, ведь многие ожидали снижения цен, а получили небольшой рост. Что же, пока некоторые активно возмущались, требуя наладить выпуск игровых моделей по приемлемой цене, были и такие, кто молча покупал эти самые GeForce RTX 3080, создавая домашние фермы. В декабре такая идея могла показаться глупой, поскольку Эфириум и не думал расти, но сегодня этих майнеров в пору назвать провидцами.

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Статистика подтверждает, что май стал самым сложным месяцем для покупки видеокарты, ведь многие модели GeForce RTX 3080 подорожали до 300 000 рублей, а количество предложений оказалось в десятки раз меньше, спроса. Падение цены на криптовалюты словно холодный душ остудило пыл майнеров, владеющих небольшими фермами, что привело к неожиданным последствиям. Так, многие аналитики ожидали, что массовое возвращение видеокарт на вторичку состоится очень нескоро, ну а реальность преподнесла необычный сюрприз. Сразу после падения стоимости Эфира до 2200 и ниже на Авито начали появляться объявления о продаже видеокарт серии GeForce RTX. На начало июня их число выросло на 27%, что стало настоящим рекордом для 2021 года.

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Количество видеокарт AMD Radeon на Авито увеличилось на 16%, что на фоне их общего дефицита, впечатляет ещё больше, ведь в магазинах красные карточки встречаются крайне редко. На сайте Коммерсант есть любопытная статья, в которой анализируется ситуация на рынке. Мы не можем согласиться со всеми утверждениями, поскольку даже оценки роста цен там не соответствуют действительности, но есть любопытные факты, свидетельствующие о смене парадигмы в умах майнеров. Речь о потенциальной выгоде от реализации видеокарт, которую получают шахтёры. Так, многие из них покупали GeForce RTX 3080 до 70 тысяч рублей, но в мае цена флагмана на Авито стартовала со 150 000, а значит только перепродажа эталонных карточек приносила двойную выгоду.

Прибавьте суда тот факт, что за 6 месяцев на ферме видеокарта уже отбила свою стоимость. Это значит, что всего за полгода вложения окупились многократно, а сегодня гораздо выгоднее продать GeForce RTX 3080 на Авито, чем продолжать на ней добывать Эфир. Отметим, что через некоторое время криптовалюты могут подорожать, а поведение майнеров будет считаться сиюминутной слабостью. Пока же их действия кажутся оправданными.