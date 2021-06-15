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Искусственный интеллект наступает. Умные алгоритмы проникли всюду, от простых приложений на смартфонах, до продвинутых алгоритмов для распознавания лиц, голоса и других биометрических параметров. Энтузиасты заигрывают с программами на основе технологии Deepfake, а крупные компании уже сегодня ломают голову над тем, как не допустить перетекания миллиардных капиталов в руки небольших стартапов. Стоит понимать, что несмотря на бурное развитие нейросетей, сегодня нет чёткого регулирования их работы. Законодатели либо не знают об их существовании, либо просто не понимают их сути. А может им просто нет дела до технического прогресса, ведь у каждого из них есть свои интересы. Нужно лоббировать те или иные поправки, выбивать для друзей и родственников льготы и имитировать активную борьбу с коррупцией. Учтите, что это мы говорим не о какой-то конкретной стране, ведь абсолютное большинство политиков во всех странах работают в рамках устаревшей парадигмы. Кстати, это тоже сказали не мы.

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Недавно появились результаты опроса жителей РФ, который был проведён компанией SuperJob. Заранее отметим, что результаты аналогичны мнению европейских граждан, но сегодня у нас речь о российском электорате. Итак, вопрос был один: "Нужно ли заменить депутатов Госдумы на ИИ?". Как оказалось 53% респондентов считают, что уже завтра роботы должны приступить к своим обязанностям. 47% полагают, что этого делать не стоит. Всего в опросе приняло участие 1600 человек из разных округов РФ. Что любопытно, когда людей спросили, почему они хотят заменить депутатов на ИИ, многие отвечали, что это решит проблему коррупции. Примечательно, что среди этих 53% преобладает молодёжь до 24 лет.

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Почитать об опросе можно в источнике. Там много любопытных комментариев, но нас заинтересовала точка зрения депутатов Госдумы. По мнению Антона Горелкина, депутат – это представитель народа. Он олицетворяет демократию, ну а робот умеет только принимать решения. Мы не будем спорить с Антоном, но от себя добавим, что депутаты уже давно перестали быть представителями народа. Возможно, в настоящее время ИИ не способен взять на себя управление страной и планетой, но в будущем консультации с умной машиной могут быть полезны для разрешения конфликтов и межгосударственных споров.

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Нельзя не добавить мнение эксперта Олега Кивокурцева. Он отмечает, что депутат руководствуется ключевыми принципами, основанными на аналитике, праве и здравом смысле, в то время как робот обладает только первыми двумя, что пока не позволяет говорить о замене депутатов на ИИ.