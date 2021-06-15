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Ещё лет пять назад многие геймеры вообще не задумывались о проблеме обновления драйверов для видеокарты. Процесс был сложный и предполагал скачивание пакета с официального сайта NVIDIA. Не то, чтобы это занимало много времени, но было просто не нужно. Может и нужно, но тогда нам об этом просто никто не говорил. В последние годы NVIDIA интегрировала драйверы в пакет Game Ready, который не только следит за обновлениями, но и выполняет массу полезных функций. При этом владельцам видеокарт нового поколения предоставляется возможность увидеть реальную выгоду от обновления, поскольку для каждой крупной игры выходит небольшой патч, повышающий fps на 10 и более процентов.

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Что же, если вы купили мощную видеокарту, например, GeForce RTX 3070 Ti, но продолжаете сидеть на старой операционной системе, то уже вскоре придётся выбирать: или лишиться привилегии получать обновления, или переходить на Windows 10. Как сообщается, NVIDIA уже огласила сроки отказа от обслуживания старых ОС. Итак, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 получат последнее обновление 31 августа текущего года. После этого к ним будут прилетать различные заплатки, касающиеся безопасности Game Ready, но драйверов больше не будет.

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Поясняя свою позицию, NVIDIA отмечает, что старые операционки уже преодолели порог так называемого жизненного цикла, а значит нет никакого смысла поддерживать их в актуальном состоянии. Если взглянуть на статистику Steam, то можно убедиться в логичности этого утверждения. Так, по итогам мая 96.56% всех геймеров благополучно перешли на Windows 10. 2.04% остаётся на Windows 7 и 1.02% упрямо держатся за Windows 8.1. Все остальные операционные системы занимают незначительную часть рынка и не влияют на общую картину.

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Представители NVIDIA поясняют, что такой шаг сделает драйверы безопаснее и стабильнее. Больше не придётся тратить время на их оптимизацию под старые ОС. Отметим, что выбора у нас нет, да его и не нужно делать, ведь 96.56% – это подавляющее большинство игрового сообщества, а значит даже среди наших читателей почти не осталось ретроградов, которые всё ещё предпочитают старую добрую Windows 7. NVIDIA отмечает, что первый драйвер для актуальных видеокарт без поддержки старых ОС выйдет 4 октября 2021 года.