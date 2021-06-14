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Ищем смысл переплаты за жидкостное охлаждение видеокарты Radeon RX 6900 XТ в тесте Bilibili

Стоит ли платить не несколько сотен долларов дороже за видеокарту с жидкостным охлаждением
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Каждый раз, когда AMD или NVIDIA выпускает новую серию видеокарт, одна или несколько моделей становятся доступны в эталонном исполнении. Они имеют штатные тактовые частоты, эффективную систему охлаждения и рекомендованную производителем цену. Гораздо раньше партнёры AMD и NVIDIA получают графические чипы, на основе которых и будут выпускаться кастомные видеокарты. Здесь полёт фантазии почти безграничен. Некоторые предлагают покупателям выбор, от наиболее дешёвых моделей, спецификации которых соответствуют рекомендованным, до покачанных – теоретическая производительность которых должна быть намного выше.

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В качестве яркого примера мы можем привести две видеокарты Radeon RX 6900 XТ. Одна из них – производства SAPPHIRE оценена в 229 990 рублей, а вторая – выпущенная силами POWERCOLOR, стоит 189 990 рублей. Как видите, разница составляет 40 000 рублей. Ясно, что мы живём в гипертрофированной реальности, когда криптовалютная истерия привела к резкому росту стоимости полупроводников, но это не поясняет, почему такая большая разница. Если приглядеться внимательнее, то можно заметить, что первая оснащена жидкостной системой охлаждения и получила тактовую частоту графического процессора на уровне 2730 МГц, в то время как вторая ограничена 2340 МГц и обычным кулером. Учтите, что эталонная тактовая частота стартует с 2250 МГц, поэтому даже вторая видеокарта получила некоторый буст.

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Если вы хотели узнать, есть ли смысл вообще покупать более дорогую модель только из-за более высокой тактовой частоты, то сегодня у нас есть ответ на этот вопрос. Дело в том, что SAPPHIRE готовит ещё одну модель на базе Radeon RX 6900 XТ. Она также получит систему жидкостного охлаждения, тактовую частоту GPU до 2435 МГц и память, работающую на частоте 18.5 Гбит/с против 16 Гбит/с в эталонном варианте. Это значит, что перед нами разгон как по ядру, так и по памяти. Казалось бы, геймеров ждёт настоящий взрыв мощности, который должен превзойти эталонные модели чуть ли не на 50%. Увы, на самом деле смысла переплачивать вообще нет.

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Один из тех, кто уже получил такую карту на тест, утверждает, что она всего на 5% быстрее референсной модели. Нет никаких сомнений, что видеокарта окажется значительно дороже обычной версии, вот только никакого смысла переплачивать за неё мы не видим. Теоретически, она должна обеспечить ручной разгон, вот только есть все основания полагать, что SAPPHIRE выжала с этой видеокарты все соки ещё на заводе.

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