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Илон Маск оказался первым, кто смог не только без помощи государства разработать ракету, но и добиться невероятных успехов в освоении ближнего космоса. Пока слово космос кажется слишком громким, поскольку было осуществлено несколько полётов к МКС, но сам Илон готовится покорить Марс с помощью своей гигантской ракеты Starship, способной поднять полезного груза на 100 тонн. Можно было бы сказать, что в спину SpaceX уже дышит Джефф Безос, но пока основатель Amazon только готовится к первому пилотируемому полёту.

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Джефф неплохо подготовился. Он расстался с женой, передал дела и управление компанией ответственным лицам, сосредоточившись на своём детище – космическом корабле New Shepard. Недавно его компания Blue Origin проводила аукцион за одно место на корабле. Известно, что первые два места зафиксированы за самим Джеффом Безосом и его братом Марком. Корабль поднимется на высоту 100 километров, а сам полёт продлится всего 11 минут. Аукцион завершился 13 июня, а победителем оказался неизвестный, заплативший за место 28 миллионов долларов. Если посчитать, то выходит, что за 1 минуту полёта он выложил 2.54 миллиона долларов.

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Сам полёт состоится уже 20 июля. Предварительно было проведено несколько испытаний, а управление будет осуществляться с Земли. По сути 28 миллионов позволят всего лишь посмотреть на Землю из иллюминатора. Подробностей полёта слишком мало. Известно, в невесомости космический корабль проведёт 3 минуты. Пассажирам разрешат отстегнуть ремни и насладиться отсутствием гравитации. Но это далеко не всё, ведь перед началом полёта пассажир обязан выполнить важные требования.

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Так, он должен быть не меньше 1.52 метра и не выше 1.93 метра. Весить от 50 до 100 кг, а также с лёгкостью подниматься по семи лестничным пролётам стартовой площадки всего за 90 секунд. Важно, что бы об умел обходиться без туалета 90 минут и выдерживать перегрузки в 5.5 раза. Неизвестный пассажир подпишет с Blue Origin соглашение, которое исключает все претензии, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с травмами и даже смертью. Кстати, 28 миллионов, это гораздо больше, чем предлагают конкуренты. Так, Virgin Galactic уже продала 600 билетов стоимостью 250 000 долларов. Сроки пока уточняются, но они точно состоятся в ближайшие 5 лет.