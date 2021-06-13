Seagate готовится увеличить объём жёстких дисков до 80 Тб за счёт технологии HAMR
Сегодня, если вам нужен накопитель с очень большим объёмом, то дешевле всего взять несколько жёстких дисков на 10, или 14 Тб. Ещё пять лет назад вам бы подошли диски по 5 Тб, но всё стремительно меняется, а потребности интернета растут. Особенно это актуально, если вы планируете хранить видео в разрешении 4К, либо работаете в свадебной сфере и нуждаетесь в хранилище для временных файлов ваших клиентов. В некоторых ситуациях обойтись 14 Тб не выйдет, поэтому компании покупают накопители максимального объёма. В Ситилинк доступен жёсткий диск Seagate на 18 Тб стоимостью 115 990 рублей. Это очень много, но такова плата за эксклюзивность, ведь подобные накопители крайне редки.
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Если судить по данным портала Fast Technology, то уже вскоре на рынок хлынут долгожданные жёсткие диски на 80 Тб, выпущенные по технологии HAMR. Отметим, что Seagate потратила 20 лет на создание технологии магнитной записи с нагревом HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) и уже приступила к отгрузке первых накопителей объёмом 20 Тб. Важно учитывать, что Seagate полностью полагается на собственные разработки, а значит не должна никому никаких лицензионных выплат. Планы по выпуску жёстких дисков на технологии HAMR предполагают медленное увеличение ёмкости, но недавно случилось важное событие, которое значительно улучшит положение Seagate на рынке.
Сообщается, что Seagate и японская Showa Denko заключили партнёрское соглашение по совместному выпуску жёстких дисков по технологии HAMR. Недавно стало известно о том, что Showa Denko добилась немалых успехов, начав в 2020 году серийный выпуск стеклянных «блинов» для жёстких дисков по технологии HAMR. Японские инженеры уверяют, что потратили на их создание 10 лет и уже готовы покорить рынок. И вот здесь и пересекаются интересы с Seagate. Showa Denko уверяет, что плотность диска может составить 5-6 Тбайт/1 дюйм2. Это значит, что следующее поколение жёстких дисков может достигать 80 Тб.
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В ближайшее время Seagate планирует включать наработки Showa Denko в свои накопители, а в будущем приступит к совместному производству и более глубокой интеграции. Точных сроков появления подобных дисков пока нет, но разработка вышла на финальную стадию, ведь серийного производства первых партий по крайне сложной технологии уже началось.
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